Premier Miralles asegura que voto de confianza NO debe ser negado sin escuchar el plan del Gobierno

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este lunes, la bancada de Avanza País se sumó a Renovación Popular al anunciar que no dará el voto de confianza al Gabinete ministerial de Denisse Miralles, debido a un manejo "improvisado" de la actual crisis del gas. La premier rechazó esta decisión.

Premier responde a bancadas de Renovación Popular y Avanza País

Desde la juramentación de los ministros el pasado 24 de febrero, distintas bancadas parlamentarias han cuestionado las designaciones. Incluso, apenas un día después, el partido celeste aseguró que no daría la confianza alegando una "repartija" con Alianza Para El Progreso (APP) y Perú Libre.

En tanto, en medio de la crisis energética por el desabastecimiento del gas natural y la polémica disposición de clases virtuales para el sector educativo, Avanza País anunció que no asistirá a la convocatoria de reunión con el gabinete, previa a la presentación en el Congreso.

Ante estas posturas renuentes, la presidenta del Consejo de Ministros se pronunció durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), señalando que es prematuro tomar la decisión ahora.

"No debería negar una confianza si ni siquiera ha escuchado el planteamiento nuestro, si ni siquiera han visto a detalles el plan y las acciones que está realizando el Ejecutivo", subrayó.

Como ya lo había informado, Miralles sostuvo que el Ejecutivo ha pedido las reuniones con los partidos políticos del Congreso para la ronda de diálogo político que anunció.

"Han confirmado la mayoría de ellos. Los que no, esperamos que pronto lo hagan. Creemos que tenemos los argumentos, las acciones que estamos realizando le dan la estabilidad que necesita el país y la atención que necesitan los ciudadanos", precisó.

El Gabinete ministerial que preside Miralles, exministra de Economía de José Jerí, se presentará ante el pleno del Congreso el próximo 18 de marzo para exponer la política general del gobierno de José Balcázar y solicitar el voto de confianza de la Representación Nacional.

Avanza País promoverá censura de ministros

En su comunicado, Avanza Paíz informó que promoverá la presentación de una moción de interpelación y posterior censura del titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ángelo Alfaro. Esta misma medida recaería sobre el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto.

Al respecto, precisan que ambas autoridades deben asumir una "responsabilidad política" debido a la emergencia en el suministro del gas natural, el cual está afectando a gran parte de la ciudadanía.

La premier Denisse Miralles rechazó la negativa de algunas bancadas del Congreso a otorgar el voto de confianza al gabinete de ministros de José Balcázar, pues considera que la decisión debe darse tras escuchar el plan del Gobierno.