Emergencia energética

¡Se apagó el fuego en ducto de gas de Camisea! Sin embargo, la crisis energética aún no termina

Tras varios días de emergencia por la fuga y posterior incendio en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, finalmente se logró extinguir el fuego que afectaba el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

09/03/2026

El incendio registrado el pasado 1 de marzo en el sistema de transporte de gas natural de Camisea se convirtió en uno de los episodios más críticos de la actual crisis energética que atraviesa el país. 

El incidente ocurrió tras la rotura de un ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), lo que provocó una fuga de gas y un incendio en la zona de Megantoni, en la región Cusco.

Las intensas lluvias registradas desde la noche del domingo 8 apagaron las llamas en el ducto de líquidos de gas natural que aún permanecía ardiendo en el kilómetro 43 de esa tubería, que transporta el insumo para la producción nacional de GLP en la planta de Pluspetrol en Pisco.

Esto abre paso a una nueva fase del proceso de reparación. Sin embargo, pese a este avance, la empresa aún considera que existen condiciones de riesgo en el área, por lo que el restablecimiento del servicio no será inmediato.

Reparaciones y desafíos pendientes

Sin embargo, TGP refirió que la extinción de la llama ahora en el ducto de líquidos, sin que se haya aislado el tramo afectado, crea una condición de riesgo que le obliga a tomar medidas adicionales que permitan continuar con los trabajos de acuerdo al cronograma.

Estas tareas requieren condiciones seguras en la zona y un trabajo técnico complejo, por lo que aún no hay una fecha definitiva para la normalización del suministro.

La extinción del fuego en el ducto de Camisea representa un avance importante en medio de la crisis energética, pero todavía queda un largo camino para recuperar la normalidad.

Crisis del gas natural en Perú: luz al final del ducto de TGP, se extinguió finalmente el fuego en la zona | ECONOMIA | GESTIÓN

Negocios cierran por falta de gas

La escasez de gas ya empieza a golpear a pequeños negocios en Lima. En distintos distritos, restaurantes, pollerías y puestos de comida han optado por suspender la atención al público debido a la falta de este combustible, indispensable para preparar alimentos.

El problema se ha vuelto visible en los últimos días. En algunos locales se observan avisos simples pegados en las puertas que anuncian la situación. Uno de esos casos se registró en el centro de la ciudad, donde un negocio colocó un cartel escrito a mano con el mensaje "NO HAY GAS", dejando en claro que no podían seguir trabajando.

Para muchos comerciantes, el gas no es un insumo más. Es la base de toda la operación diaria, ya que se utiliza para cocinas, freidoras y otros equipos de preparación. Sin ese recurso, el funcionamiento del local se vuelve imposible.

