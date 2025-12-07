Feriado largo: Conoce los horarios ESPECIALES del transporte público para el 8 y 9 de diciembre

07/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los servicios de transporte público tendrán un horario especial durante los feriados no laborables del 8 y 9 de diciembre a nivel nacional, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Entérate cuáles serán según el tipo de transporte.

Ambos días son feriados nacionales en Perú debido a dos conmemoraciones: el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), festividad religiosa reconocida, y el Día de la Batalla de Ayacucho (9 de diciembre), fecha cívica que homenajea la victoria que consolidó la independencia del país.

Por ello, diversas instituciones y servicios públicos ajustarán sus horarios de atención durante ambos días. Evita contratiempos y conócelos aquí.

Horarios de transporte público en feriados del 8 y 9 de diciembre

La ATU recomendó a la ciudadanía a tomar sus precauciones dando a conocer los horarios especiales de los servicios de transporte público.

En el caso del Metropolitano, este operará durante los siguientes horarios:

Servicios regulares A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Servicio Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Servicio Superexpreso Norte: de 5:00 a. m. a 9:00 p. m.

de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. Rutas alimentadoras: hasta las 11:00 p. m.

El Metro de Lima y Callao funcionará bajo las siguientes horas:

Línea 1 del Metro de Lima y Callao: operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4 a 10 minutos, dependiendo de la franja horaria.

operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes de 4 a 10 minutos, dependiendo de la franja horaria. Línea 2 del Metro de Lima y Callao: funcionará en su horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Otros servicios establecieron sus horarios de la siguiente forma:

Transporte regular : de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio .

: de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), . Corredores complementarios: de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus servicios habituales.

de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., con sus servicios habituales. Taxis autorizados: operarán las 24 horas del día.

Por su parte, la ATU confirmó que el Aerodirecto operará en sus rutas y horarios habituales.

Durante el lunes 8 y martes 9 de diciembre, los servicios operarán:

La entidad también hizo un llamado a los usuarios de transporte público a mantenerse informados a través de sus canales oficiales ante cualquier modificación en los servicios.

