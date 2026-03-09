Migraciones anuncia atención con normalidad del 9 al 13 de marzo en Lima y Callao

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Migraciones anunció que continuará atendiendo en el horario habitual del 9 al 13 de marzo durante los días de emergencia energética. Así, el organismo indicó que la atención al público en Lima Metropolitana y el Callao se dará con normalidad.

Atención habitual del 9 al 13 de marzo

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la atención al público durante la emergencia energética por el desabastecimiento de GNV no se verá afectada.

Por ello, desde este 9 al 13 de marzo la atención en las oficinas de Lima Metropolitana y el Callao se dará en el horario habitual con el fin de gestionar la emisión de documentos de viaje a ciudadanos nacionales y extranjeros como el pasaporte.

Así, la ciudadanía puede acercarse a los diversos puntos de atención de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. mientras que los sábados la atención va desde las 8:30 a. m. a 1:00 p. m.

El anuncio dado por el organismo se enmarca dentro del marco de las disposiciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde precisa que las entidades públicas deben garantizar la atención de los servicios considerados esenciales durante el periodo de contingencia.

Reniec también atenderá con normalidad

Por otro lado, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que también atenderá con normalidad a nivel nacional del 9 al 13 de marzo en todas sus oficinas a nivel nacional en su horario regular.

Así, esta entidad continuará brindando los servicios habituales en las sedes en el territorio peruano. El horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, entre las 8:45 de la mañana y las 4:45 de la tarde, tal como se realiza de manera regular.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, anunció que atenderá con normalidad a nivel nacional del 9 al 13 de marzo. Esto garantiza el trámite de usuarios pese a la medida de racionalización que el Gobierno anunció en Lima y... pic.twitter.com/wV3A4q2llM — Exitosa Noticias (@exitosape) March 8, 2026

Los servicios a realizar se darán con normalidad como la emisión de DNI por primera vez, renovación del DNI electrónico, duplicados y actualizaciones de datos, y entrega de documentos ya tramitados.

En ese sentido, Reniec afirma su compromiso de continuar con las tramitaciones entorno a los servicios de identificación con miras a las Elecciones Generales 2026.

La emergencia energética no detiene la atención en diversos organismos. Tal es el caso de Migraciones que informó que la atención continuará del 9 al 13 de marzo en los horarios habituales.