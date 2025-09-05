Museos Abiertos: Visita más de 50 galerías de forma gratuita este domingo 7 de setiembre

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Cultural

Como cada primer domingo de mes, el Ministerio de Cultural (Mincul) invita a la ciudadanía a visitar de manera gratuita más de 50 museos y sitios arqueológicos a nivel nacional que incluyen diversas actividades como visitas guiadas, talleres, entre otros.

Más de 50 museos abiertos de forma gratuita

Este domingo 7 de setiembre se llevará a cabo el programa Museos Abiertos, iniciativa del Mincul que promueve el acceso al arte para todos los ciudadanos. Por ello, cada primer domingo del mes, más de 50 museos y sitios arqueológicos son abiertos al público nacional y extranjero.

En este programa se incluirá talleres, visitas guiadas, exposiciones temporales, presentaciones artísticas y experiencias interactivas para todos los asistentes de diferentes edades que nos acercarán al patrimonio histórico del país. Dentro de algunas actividades que se realizarán el domingo 7 están:

Áncash, el Museo Nacional Chavín propondrá actividades inspiradas en las cabezas clavas y fomentará la creación de diseños inspirados en ellas.

propondrá actividades inspiradas en las cabezas clavas y fomentará la creación de diseños inspirados en ellas. Ayacucho, el Museo de Sitio Quinua rendirá homenaje a los héroes de la Batalla de Ayacucho, mediante actividades de dibujo y pintura. Por su parte, el Museo de Sitio Wari ofrecerá un taller de pintura sobre los símbolos de esta civilización.

rendirá homenaje a los héroes de la Batalla de Ayacucho, mediante actividades de dibujo y pintura. Por su parte, el ofrecerá un taller de pintura sobre los símbolos de esta civilización. La Libertad, el Museo de Sitio Chan Chan se convertirá en un espacio de encuentro cultural con música, artesanía y gastronomía.

se convertirá en un espacio de encuentro cultural con música, artesanía y gastronomía. Lambayeque, el Museo de Sitio Chotuna-Chornancap presentará talleres de dibujo y pintura inspirados en las culturas originarias. También demostraciones de tejido en telar de cintura.

presentará talleres de dibujo y pintura inspirados en las culturas originarias. También demostraciones de tejido en telar de cintura. Lima, el Museo de Sitio Pucllana, en el marco del Día Nacional del Ají se realizará una activación interactiva que tiene como objetivo el reconocimiento de la diversidad del ají entre el público asistente. En el Museo Nacional de la Cultura Peruana se ofrecerá un taller de escritura en Braille y actividades sensoriales. También contará con la participación de los Abuelos y Abuelas Cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana.

Conoce parte de los más de 50 sitios abiertos para este domingo