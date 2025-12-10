RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Preocupante!

Jefe del INPE denuncia amenazas de muerte por requisas en penales: "Me dijeron que ya no las haga"

El jefe del INPE, Iván Paredes, denunció recibir amenazas contra su vida y la de su familia de parte de sujetos que le exigen parar las requisas en penales.

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En exclusiva con Exitosa, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Iván Paredes, denunció que viene recibiendo amenazas de parte de delincuentes que le exigieron dejar de realizar requisas en los penales para no atentar contra su vida y la de su familia.

Paredes dialogó con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, brindó más detalles de cómo es que iniciaron estas amenazas contra la vida de su familia y la suya propia. 

"El martes pasado, hace más de una semana, recibí dos llamadas, en las dos amenazando contra mi vida con insultos, improperios y todo lo que es una amenaza y además de eso, me decían que era producto de las requisas, que deje de hacer las requisas, que ya no las haga", reveló. 

 

Iván Paredes formalizó denuncia de amenazas
