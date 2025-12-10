Hernán Barcos definió su futuro: 'Pirata' le dijo no a Sport Boys para fichar por este club de la Liga 1

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Las últimos días en Alianza Lima fueron bastante complicados luego de la dura derrota en Matute ante Sporting Cristal. Pero ello no fue lo único, ya que la anunciada salida de Hernán Barcos del club tras cinco temporadas, mantuvo en vilo a toda la hinchada blanquiazul.

Por un lado, un gran sector del aficionado aliancista se mostró en contra de esta decisión, pero el área deportiva de la institución mantiene su postura ante este tema. Con el hecho consumado, el 'Pirata' ya tendría definido su futuro de cara al 2026.

Hernán Barcos llegó a un acuerdo con club de la Liga 1

Como se sabe, Hernán Barcos contaba con diferentes propuestas dentro del fútbol peruano luego que se conozca que dejará Alianza Lima a final de temporada. Uno de los más interesados era Sport Boys quien le ofreció un contrato de dos temporadas para que sea parte de su plan centenario en el año 2027.

Sin embargo, este hecho cambió radicalmente en las últimas horas ya que Cajamarca FC, equipo recién ascendido a la primera división, tendría todo acordado con el delantero argentino para sumarlo a sus filas en las próximas horas.

El club cajamarquino mejoró considerablemente la propuesta económica del elenco rosado, además de aumentar los premios que recibiría a lo largo de la temporada. Pero eso no sería todo, ya que el portal Ovación señaló que la institución de la Región Cajamarca le ofrecería un papel dentro de su planificación deportiva marcando así el inicio de su faceta como directivo.

Hernán Barcos jugó 5 temporadas en Alianza Lima.

"Lo de Hernán Barcos a FC Cajamarca no solo apuntaría a que sea el '9' del equipo recién ascendido a la Liga1 en 2026. La idea es que el 'Pirata' también asuma un rol en la planificación deportiva y, de alguna manera, inicie su camino como gerente deportivo", indicó Carlos Benavente.

Presidente del Fondo Blanquiazul pide que Hernán Barcos se quede

Este hecho se da a pesar de que el presidente de Aliancistas por el Perú, antes Fondo Blanquiazul, Jorge Zúñiga, pidió que la decisión de Hernán Barcos sea reconsiderada por la directiva íntima. Esto lo comunicó luego de la dura derrota ante Sporting Cristal en Matute.

"Quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluida la del señor Hernán Barcos", contó.

De esta manera, Hernán Barcos tendría todo arreglado con Cajamarca FC para convertirse en su nuevo jugador por todo el 2026.