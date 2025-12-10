Polémica en Chiclayo por árbol de Navidad de S/ 20 mil hecho solo con tela: vecinos indignados

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La instalación de un árbol de Navidad en Chiclayo, que pretendía formar parte de las atracciones festivas en la ciudad, ha desatado la ira e indignación de los vecinos. Esto después de darse a conocer que la alcaldesa Janet Cubas destinó S/ 20 mil a un ornamento que consiste en una simple tela blanca envuelta.

Protestas derivan en detención de tiktoker

La deficiente decoración apareció recientemente en el parque principal de la ciudad de Chiclayo. El ornamento solo presenta una tela blanca enrrollada sobre una estructura de fierro que está, además, visible. Además de ello, solo incluyeron una estrella en la punta del árbol y unas luces que acompañaban lo largo de la tela y que solo son visibles durante la noche.

La situación ha generado críticas sobre su apariencia precaria y carente de acabados, que no corresponde a la elevada cifra en la que está valorizado el árbol navideño, que ha sido tildado de "adorno improvisado".

Según el medio Amanecer Chiclayano, el gerente municipal Carlos Paredes García confirmó que la Municipalidad Provincial de Chiclayo destinó S/ 20 mil a la instalación del árbol navideño, a cargo de la productora Mali Event Planner.

Asimismo, Paredes defendió esta decoración de Navidad, sosteniendo que es "tan igual de importante como la de Cusco o Arequipa", desatando burlas y molestia entre la ciudadanía chiclayana.

La indignación se trasladó a TikTok el martes 9 de diciembre, cuando el influencer Jordy Rioja, que reside en Chiclayo, protagonizó un incidente que fue calificado como "acto de vandalismo" al manipular y dañar la estructura del árbol mientras transmitía en vivo en la plataforma.

En la transmisión, el influencer criticaba la estructura y decoración del árbol e incitaba a sus seguidores a atentar contra él.

Por ello, Rioja fue detenido por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría PNP César Llatas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, ya que, durante su faena, no estuvo solo.

Regidores chiclayanos en desacuerdo

Los regidores de la Municipalidad de Chiclayo expresaron su desacuerdo con la decoración del árbol de Navidad, así como también condenaron el acto de vandalismo cometido por el tiktoker.

"Es cuestionable el diseño de este árbol, que es una ofensa absoluta tanto a la estética como a la imaginación, a la creatividad artística y el dinero que se ha pagado para decorar el parque principal. En otras oportunidades, hemos tenido un árbol mucho más grande, mejor adornado", señaló.

Además, recalcaron que, al "cruzar la línea de la legalidad" tras atentar contra la propiedad pública, Jordy Rioja tuvo una actitud condenable. Sin embargo, su indignación no lo es. "Compartimos la indignación del tiktoker", agregaron.