Expectativa total

Junta de Fiscales Supremos define hoy al nuevo fiscal de la Nación tras inhabilitación de Delia Espinoza

A solicitud del fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez, la Junta de Fiscales Supremos se reúne hoy para definir oficialmente al nuevo titular del Ministerio Público.

Ministerio Público.
Ministerio Público. Andina

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 10/12/2025

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) se reúne este miércoles 10 de diciembre para definir al nuevo fiscal de la nación en reemplazo de Delia Espinoza Valenzuela, recientemente inhabilitada por el Congreso de la República para ejercer cargos públicos por 10 años.

Tras la oficialización de la suspensión a manos del Parlamento, el último viernes 5 de diciembre, el todavía fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, convocó a una reunión de "carácter reservada", a fin de elegir al titular del Ministerio Público para el período 2026-2029.

(Noticia en desarrollo...) 

