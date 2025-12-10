Junta de Fiscales Supremos define hoy al nuevo fiscal de la Nación tras inhabilitación de Delia Espinoza

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) se reúne este miércoles 10 de diciembre para definir al nuevo fiscal de la nación en reemplazo de Delia Espinoza Valenzuela, recientemente inhabilitada por el Congreso de la República para ejercer cargos públicos por 10 años.

Tras la oficialización de la suspensión a manos del Parlamento, el último viernes 5 de diciembre, el todavía fiscal de la nación interino, Tomás Gálvez Villegas, convocó a una reunión de "carácter reservada", a fin de elegir al titular del Ministerio Público para el período 2026-2029.

(Noticia en desarrollo...)