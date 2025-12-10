Fernando Rospigliosi saluda a María Corina Machado por recibir Premio Nobel de la Paz

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, saludó el que María Corina Machado sea galardonada con el Premio Novel de la Paz y la consideró como un ejemplo a seguir por ser defensora de los derechos de su pueblo.

Saludo a líder opositora de Maduro

A través de la cuenta de X del Congreso de la República, el legislador resaltó que la entrega del premio se dio en medio del día de los Derechos Humanos, a Machado a quien calificó de "heroína" por su lucha por lograr una democracia y contra la dictadura que atormenta a hermano país de Venezuela hace más de dos décadas. "Felicitamos a María Corina Machado por haber recibido hoy día el Premio Nobel de la Paz".

Pero el parlamentario aprovechó para criticar el uso de la defensa de los derechos humanos para otros fines que no favorecen a la ciudadanía y, por lo contrario, se da a favor de victimarios a estos derechos.

"Hay gente que utiliza los derechos humanos para proteger a delincuentes y terroristas, pero el ejemplo de María Corina Machado es el que nos debe guiar, una persona que defiende los derechos humanos de su pueblo, que defiende la democracia y que defiende el derecho a vivir en paz y tranquilidad. Ese es el verdadero sentido de los derechos humanos", señaló.

#CongresoInforma | El presidente encargado del Congreso, @Frospigliosi, saluda a @MariaCorinaYA por recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. pic.twitter.com/H9LBnE8nus — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 10, 2025

Hija de María Corina Machado recibió el galardón en su nombre

Este miércoles se realizó la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, sin la presencia de la política. Ante ello, fue su hija Ana Corina Sosa quien recibió el galardón en su lugar.

Esto se dio después de un panorama incierto en Oslo, capital de Noruega, donde se desconocía el paradero de Machado a pocas horas de la entrega. Dado que no aparecía en el Grand Hotel, donde se alojan los galardonados, el Instituto Nobel confirmó que no llegaría a la ceremonia oficial.

"Desgraciadamente, todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 (hola local), cuando comience la ceremonia", informó el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken

Ante la ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado, hija de la política, fue la encargada de recibir el premio Nobel de la Paz en su nombre. Antes de leer su discurso de aceptación, reveló que Machado reaparecerá tras permanecer en clandestinidad.

"Con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en tan solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo, después de 16 meses viviendo en la clandestinidad, escondida. Ella solo quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito", dijo Sosa.

Es por ello que, Fernando Rospigliosi felicitó a María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz como líder opositora de Nicolás Maduro e interesada en buscar una transición pacífica para su país.