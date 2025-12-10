Mario Irivarren causa sorpresa al revelar que ya no entregará el iPhone prometido a Pol Deportes

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mario Irivarren ha generado revuelo al asegurar que ya no entregará el iPhone prometido a Cliver Huamán, más conocido como Pol Deportes, una confesión que sorprendió a muchos. Asimismo, el chico reality reveló qué lo motivó a tomar esta decisión.

La promesa de Mario Irivarren a Pol Deportes

La historia comenzó hace solo unas semanas, cuando Pol Deportes —el adolescente de 15 años que se volvió viral tras relatar la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro en Ate— visitó el set del podcast La manada.

Su carisma y su esfuerzo conmovieron rápidamente a Mario Irivarren, quien, emocionado, anunció que le regalaría un iPhone para que pudiera mejorar la calidad de sus transmisiones en TikTok.

En ese momento, la promesa fue celebrada por los seguidores del programa, quienes aplaudieron el gesto del popular 'Calavera coqueta'.

Todo parecía encaminado para que el joven narrador, oriundo de Andahuaylas, recibiera un impulso tecnológico que le permitiría seguir creciendo en sus plataformas.

¿Por qué Mario Irivarren no cumplirá su promesa?

Sin embargo, en la más reciente transmisión del podcast, Mario Irivarren soltó la bomba. Con cierta incomodidad y ante la sorpresa de Gerardo Pe y Dafonseca, afirmó: "No puedo cumplir con la promesa hecha en esta mesa".

Y, lejos de esquivar el tema, explicó de inmediato el motivo: "Lo que pasa es que me ganó la competencia. Ellos tienen más presupuesto".

Mario Irivarren sostuvo que cuando revisó las redes sociales de Pol Deportes se dio cuenta de que "la propia marca" ya le había obsequiado un iPhone.

"Aquí, cuando vino (Pol Deportes), yo le ofrecí darle un iPhone, pero ya vi que los Big Boss, los bravos de los bravos, o sea, la propia marca, ya le dieron el iPhone", comentó.

Aun así, quiso dejar claro que no busca crédito alguno por el avance del joven creador. "En realidad, no importa si el teléfono lo tiene por mí o si se lo dio Apple. Lo importante es que él obtenga los recursos que necesita para seguir creciendo y grabando su contenido. Bien por Pol", añadió.

Reacciones en redes sociales

Luego de sus declaraciones, la respuesta del público no tardó. En redes sociales, cientos de usuarios cuestionaron a Mario Irivarren por retractarse de un regalo anunciado públicamente.

Muchos insistieron en que una promesa es una promesa, sin importar si otros se adelantan. Los comentarios fueron directos y, en algunos casos, fulminantes.

"Así le den 100 celulares, cumple tu palabra", "Si se lo ofreciste, igual tienes que darle", "Ya le prometiste darle ese celular; así el Papa le regale uno o Trump lo llame a la Casa Blanca, igual debes cumplir", "Buen pretexto para zafar", escribieron algunos usuarios.

Pese a la ola de críticas, Mario Irivarren aseguró que no dejará el gesto inconcluso. Detalló que buscará cumplir con Pol Deportes de otra manera y con algo que realmente necesite cuando regrese de su viaje a España.

El anuncio de Mario Irivarren de que ya no entregará el iPhone prometido a Pol Deportes ha generado sorpresa y debate entre sus seguidores, especialmente porque la promesa quedó registrada en una transmisión pública.