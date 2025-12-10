Junta de Fiscales Supremos decidirá el próximo año al nuevo fiscal de la Nación

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras haberse llevado a cabo la sesión de Junta de Fiscales Supremos (JFS), desde las 9:00 a. m. de hoy, miércoles 10 de diciembre, este grupo acordó que la elección del nuevo fiscal de la nación se realizará en 2026. De esta manera, Tomás Gálvez Villegas continuará ocupando el cargo de manera interina, tras la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer cargos públicos por 10 años.

Luego de que el Congreso de la República oficializara la suspensión de la exfiscal de la nación, el titular interino del Ministerio Público convocó a una reunión de "carácter reservada" para definir quién se ocupará finalmente del cargo; no obstante, ante la falta de consenso, el puesto se mantendrá "vacante" hasta el próximo año.

Los cuatro fiscales supremos aptos a ostentar el cargo

Es importante mencionar que, la JFS está conformada por los fiscales supremos titulares de mayor antigüedad al interior de la institución y solo ellos pueden elegir a la cabeza de la Fiscalía de la Nación por un periodo de tres años, con la posibilidad de reelegirse por dos más.

En ese sentido, al ya mencionado fiscal Tomás Gálvez Villegas, se le suman también los exfiscales de la nación Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Patricia Benavides Vargas.

(Noticia en desarrollo...)