Temblor HOY en Perú: Conoce AQUÍ el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo este 10 de diciembre

¡Perú no deja de temblar! Por ello, te revelamos cuál fue la magnitud del último sismo sentido este miércoles, 10 de diciembre, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Magnitud y epicentro del último sismo sentido hoy

Como se sabe, nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo, por lo cual, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de los movimientos telúricos que puedan sacudir Perú.

Asimismo, se reveló que dicha institución tiene como actividades principales la investigación científica, la educación y la prestación de servicios en geofísica aplicada. En ese marco, con el objetivo de estar alertas y tomar las precauciones del caso, revela a través de su cuenta oficial de X, la magnitud del último sismo sentido este miércoles.

De acuerdo a su reporte, un temblor de magnitud 3,6 se registró a las 04:23 a.m. a 39 kilómetros al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao. Este fenómeno se registró a una profundidad de 52 kilómetros con una latitud de -12.03 y longitud de -77.47.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0801

Fecha y Hora Local: 10/12/2025 04:23:37

Magnitud: 3.6

Profundidad: 52km

Latitud: -12.03

Longitud: -77.47

Intensidad: III Callao

Referencia: 39 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 10, 2025

¿Qué hacer antes y después de un sismo?

Al ser nuestro país uno de alta actividad sísmica, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) compartió algunos consejos para estar preparados ante este tipo de emergencias.

Antes del sismo:

Ubica las zonas seguras para protegerte.

para protegerte. Ten lista tu mochila de emergencia que debe tener elementos necesarios para afrontar situaciones de sismo y otros desastres naturales.

Participa de simulacros en su localidad.

Durante el sismo:

Mantén la calma y pon en práctica el plan de evacuación.

y pon en práctica el plan de evacuación. Ubícate en una zona segura del predio como columnas, al costado del elevador y estructuras previamente identificadas.

Si el lugar donde te encuentras no es seguro, evacúa inmediatamente.

Después de un temblor:

Si tu casa ha sido dañada por el sismo, evitar ingresar hasta que un especialista en infraestructura realice la evaluación respectiva.

Dirígete al punto de reunión determinado por tu municipalidad.

Evita hacer llamadas porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda utilizar mensajes de texto.

porque las líneas podrían estar saturadas. Se recomienda Mantente informado por radio y sigue las recomendaciones de las autoridades.

Es así como se reveló el reporte oficial del último sismo sentido este miércoles, 10 de diciembre, con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), además de las recomendaciones sobre cómo actuar ante un temblor en Perú.