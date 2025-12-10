¡Entre lágrimas! Madre muestra cómo su hijo de 12 años destrozó su casa por quitarle el celular

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una inesperada escena se volvió viral en redes sociales. Una madre no dudó en compartir, entre lágrimas, el destrozo que realizó su hijo de 12 años, por castigarlo quitándole el celular.

Le quitan el celular y realiza destrozos en casa

Los padres de familia siempre buscarán la forma de velar y garantizar el bienestar de sus hijos; sin embargo, ello no les impedirá tomar acciones que consideren pertinentes para castigarlos si es necesario para seguir encaminándolos por el buen camino. Tal como el caso de una madre que al ver que su pequeño de 12 años no la obedeció, decidió quitarle uno de los aparatos que tanto usaba: ¡su celular!

Lo que creía que era un castigo ejemplar se convirtió en su peor pesadilla. Pues bien, de acuerdo al video que circuló en redes sociales, la mujer muestra el estado de su vivienda después de que su hijo reaccionara abruptamente por decomisarle su celular y suspenderle el acceso a la red wifi, con el objetivo de que se enfocara en sus responsabilidades académicas.

La escena revela el estado en que dejó varios de los objetos de su hogar: la sala, cocina y otras zonas en completo caos, con las mesas, sillas volteadas y daños en algunos de los electrodomésticos.

Video viral genera polémica en redes sociales

Cada habitación refleja el alcance de los daños, dejando la vivienda en condiciones críticas. El material audiovisual registra el recorrido completo por la casa, evidenciando el nivel de destrucción en las áreas comunes y privadas del hogar. El video viral generó un gran debate en las redes sociales.

Algunos usuarios no tardaron en señalar el impacto del uso de los dispositivos móviles en menores de edad y las restricciones cuando no cuentan con acompañamiento adecuado.

"Terrible", "muy mal educado, necesita un buen cinturón para que aprenda lo que con tanto esfuerzo lo compraron sus padres", "métanlo a la correccional", "yo le hubiera mandado al ejército para que lo disciplinen", "el propio sistema está creando este tipo de situaciones", expresaron en Instagram.

Prohíben redes sociales en menores de 16 años

En el marco de ese caso viral, no se puede evitar mencionar una noticia relacionada al impacto de celulares y redes en los menores de edad. Pues bien, con el objetivo de proteger la salud mental y que se vean expuestos a contenido y comportamientos dañinos, Australia decidió prohibir las redes sociales a menores de 16 años.

Dentro de la lista de redes sociales que deben atenerse a esta nueva medida, están Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, X y Threads. Las plataformas de streaming Kick y Twitch también están incluidas.

Las empresas que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 32 millones de dólares estadounidenses).

Es así como una vez más se evidencia un inesperado momento entre una madre y su hijo. La mujer reveló que su pequeño de 12 años destruyó la casas donde vive porque lo castigó quitándole el celular.