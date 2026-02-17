Atentan contra muro inca en Cusco: Captura a tres menores de edad que hicieron pintas durante carnaval

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Cusco

El mes de febrero es sinónimo de celebración de carnavales en distintas ciudades del Perú. Al igual que la festividad en Cajamarca, la más grande del país, otras regiones se viene desarrollando esta popular actividad como es el caso de la capital arqueológica.

Adolescentes realizan pintas en mural inca

El último domingo 15 de febrero, cientos de turistas salieron a las calles de Cusco a festejar por todo lo alto los carnavales en esa ciudad. Sin embargo, esta celebración se vio opacada por un lamentable hecho protagonizado por tres adolescentes.

De acuerdo a la información proporcionada por Latina, tres adolescentes realizaron pintas en lo que sería un mural inca mientras el resto de las personas se lanzaba agua o pintura como suele darse en todo el país.

Según revelaron algunos testigos, los jóvenes provenientes de Estados Unidos tomaron un aerosol del suelo y comenzaron a realizar estas pintas creyendo que era temporal y que luego saldrían sin problema alguno. Lamentablemente, estos garabatos no desaparecieron generando un grave daño a este patrimonio del Cusco y del Perú.

De momento, agentes de la Policía Nacional del Perú mantienen bajo custodia a estos adolescentes al interior de su cuarto de hospedaje. De acuerdo a la información, los jóvenes se encuentra en el país como parte de un intercambio estudiantil con Estados Unidos.

Determinarán la gravedad de los daños

A su vez, un equipo de trabajo del Ministerio de Cultura se encuentra analizando este muro que pertenece a un hospedaje, para determinar si se trata de una construcción inca para así determinar la gravedad de la consecuencia.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que sucede un hecho parecido en la capital arqueológica de nuestro país ya que en agosto del 2025 una mujer vandalizó cinco piedras incas en aparente estado de ebriedad.

Gracias a las cámaras de seguridad se logra observar como esta fémina camina por las calles del Cusco con un aerosol en la mano cuando de pronto comenzó a pintar estas piedras escribiendo algunas iniciales y gráficos obscenos generando indignación en los residentes.

De inmediato, un equipo del Ministerio Público y del Ministerio de Cultura iniciaron una serie de investigaciones para determinar su culpabilidad.

En resumen, tres adolescentes fueron capturados tras realizar pintas a un mural inca en Cusco. Los jóvenes celebraban el carnaval de la ciudad cuando de pronto vandalizaron este muro por lo que ahora se encuentran bajo custodio.