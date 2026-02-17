Filtran video de Laura Spoya pidiendo contactos en la comisaría y su amiga la ayuda: "Mi tío es jefe del Callao"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el fuerte accidente que dejó su camioneta destrozada y la obligó a ser operada de la columna, Laura Spoya vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se filtrara un video donde se la escucha pidiendo contactos en la comisaría y recibiendo apoyo de una amiga.

Laura Spoya y su polémico accidente

La historia empieza con el aparatoso choque que protagonizó Laura Spoya, cuando su camioneta terminó impactando contra una pared en el distrito de Santiago de Surco.

Luego del accidente, la exreina de belleza fue operada de la columna y, según se informó, se encuentra estable, aunque deberá continuar con un tratamiento de recuperación. Sin embargo, desde ese momento, varios elementos comenzaron a generar dudas en redes sociales.

Uno de ellos fue la difusión de una fotografía en la que aparece junto a Mario Irivarren en una fiesta, donde se observan bebidas alcohólicas. A eso se sumó el resultado del dosaje etílico, que arrojó 0.2, y la presencia de un hombre retirando objetos de la camioneta en plena intervención de los bomberos.

Además, la propia Laura Spoya generó confusión al cambiar su versión inicial, al pasar de decir que se habría quedado dormida a señalar que perdió el control del vehículo en una de las curvas de la zona.

Laura Spoya pidiendo contactos en la comisaría

En medio de este contexto, en redes sociales se viralizó un video que muestra a Laura Spoya "pidiendo ayuda desde una comisaría". El clip, que hoy ha sido retomado por usuarios, corresponde a una edición pasada del programa La Manada, espacio que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe.

En dicho material, la exreina de belleza simula atravesar una situación muy parecida a la que hoy enfrenta: un accidente de tránsito, presencia de alcohol y una intervención policial.

Lo que más ha llamado la atención es la conversación telefónica que se escucha en el video, donde Laura Spoya pide contactos para resolver su situación en la comisaría.

"Estoy en la comisaría alucina. Pucha, lo que pasa es que me tomé una chela en el programa y me paró un policía y estoy en la comisaría. Necesito que me mandes a alguien urgente (...) Pásame el contacto de alguien a quien pueda llamar. ¿A quién puedo llamar? Estaba manejando y me paró un policía", se le escucha decir.

Del otro lado del teléfono, la mujer que conversa con ella le consulta directamente si intentó arreglar con el efectivo policial. "¿No le dijiste que le pagabas? ¿Dónde estás?", le pregunta. Laura responde: "En la comisaría de Bellavista".

La mujer, preocupada por la posible exposición mediática, agrega: "Mi tío Milton era, creo que es jefe del Callao". La conversación generó una fuerte reacción en redes por la aparente búsqueda de contactos para 'arreglar' la situación.

Cuando la escena parecía salirse de control, Laura Spoya decidió aclarar en vivo que todo formaba parte de una simulación para el programa. "Amiga, estás en vivo en el programa. Estábamos viendo qué hacer en el contacto de emergencia (...) ¿Cuándo nosotras hemos pagado coima?", dijo entre risas.

Así, mientras continúa recuperándose del accidente que sufrió en Surco, Laura Spoya vuelve a ser tendencia luego de que se filtrara un video donde se la ve pidiendo contactos en la comisaría y recibiendo ayuda de una amiga, un material que hoy reaparece en redes.