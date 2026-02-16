Michelle Soifer termina empapada y cubierta de pintura durante festejo de carnavales: "Destruida quedé"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Michelle Soifer vivió un momento tan inesperado como intenso al terminar empapada y cubierta de pintura durante un festejo de carnavales, en plena actividad pública y ante decenas de vecinos que no dudaron en sumarla a los tradicionales juegos.

Michelle Soifer termina cubierta de pintura

Todo ocurrió durante las celebraciones de carnavales en el distrito de Mi Perú, en el Callao, donde Michelle Soifer fue invitada especial a un matrimonio costumbrista que reunió a vecinos, familias y autoridades locales.

La exchica reality llegó al evento con la mejor disposición, vestida con un llamativo total look fucsia y participando de la ceremonia con entusiasmo. Sin embargo, lo que parecía una actividad tranquila y protocolar cambió en cuestión de segundos.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, se observa cómo la cantante recibe primero un collar de serpentina, sonríe a la cámara y saluda al público que se encontraba alrededor. Pero, de pronto, la escena cambió totalmente.

Globos con agua comenzaron a caerle encima en plena vía pública, mientras varias personas se acercaban para sumarse al clásico juego de carnavales. En cuestión de instantes, Michelle terminó completamente mojada, con el rostro y la ropa manchados de pintura de distintos colores y espuma en spray.

La situación fue tan intensa que, en medio de la multitud, se le hacía difícil avanzar y caminar entre la gente, mientras continuaban cayendo más globos y chorros de agua.

Lejos de incomodarse en el momento, la también conductora de Arriba mi gente se dejó llevar por el ambiente festivo y siguió grabando lo ocurrido, aunque su imagen ya estaba totalmente irreconocible.

Michelle rompe su silencio tras lo ocurrido

Luego del peculiar episodio, Michelle Soifer utilizó nuevamente sus redes sociales para pronunciarse y contar cómo vivió esta experiencia que rápidamente se volvió viral.

Junto a un video donde se aprecia el estado en el que terminó tras el festejo, la cantante escribió: "Amigos, a mí me gustan los carnavales, pero se excedieron. Destruida quedé, jajaja".

Soifer también aprovechó para agradecer públicamente a las autoridades del distrito por la invitación al evento, dejando en claro que, pese a todo, valoró haber sido parte de la celebración.

Así, Michelle Soifer terminó empapada y cubierta de pintura durante un festejo de carnavales en el Callao, luego de participar como invitada en una celebración que se volvió viral y que dejó una de las postales más comentadas de estas fiestas.