Esposo de Laura Spoya tuvo reacción inesperada tras filtrarse video de ella junto a misterioso galán

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El nombre de Laura Spoya, tras sufrir un aparatoso accidente vehicular que provocó que se someta a una cirugía, continúa dando que hablar en el ambiente del espectáculo. Recientemente se filtró un video en el que aparece junto a un misterioso galán y la nesperada reacción que tuvo su aún esposo Brian Rullán ha llamado la atención de muchos.

Esposo de Laura Spoya reaccionó a video de ella junto a misterioso galán

Un audiovisual difundido en el programa de streaming 'Q'Bochinche', conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, en la que aparece la ex reina de bellez junto a un joven ha generado una de ola de comentarios en redes sociales.

En estas imágenes se les observa a ambos muy cercanos en las inmediaciones de una cevichería en compañía de otros amigos. Lo que llamó mucho la atención fue la confianza con la que este galán agarra de la cintura a la conductora de televisión y acercarse a su oído parta decirle algo.

En medio de este destape, el padre de los hijos de Laura Spoya, Brian Rullan recurrió a sus redes sociales para realizar una publicación la cual no ha pasado desapercibido para el público debido a que la integrante del programa de YouTube 'La Manada' aún se encuentra casada legalmente con el empresario mexicano.

Así, en esta publicación en sus historias de Instagram se le observa en una videollamada con sus hijos y junto a dicho clip escribió el siguiente mensaje: "Amores de mi vida. No soy perfecto, nunca los voy a defraudar. Su felicidad estará arriba de la mía siempre. Los amo".

Brian Rullán expone la verdad detrás del accidente de Laura Spoya

Brian Rullán decidió sincerarse sobre el verdadero motivo del accidente de Laura Spoya, en declaraciones para un programa de espectáculos local, el empresario señaló que la camiioneta que maneja la figura televisva habría presentado fallas previamente a colisionar.

Al respecto narró que hace una semana le dijo que el automóvil no se encontraba en buen estado y ella afirmó que sí al percatarse de un detalle. Asimismo, resaltó que lo importante es que no hay terceros dañados.

