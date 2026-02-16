Joven esperó a su novia en un parque hasta las 3 de la madrugada por San Valentín y nunca llegó

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Este último sábado se celebró San Valentín, una fecha en la que muchas parejas se esfuerzan por complacer a las personas que aman. Sin embargo, parece que no a todos les fue bien, ya que un joven se volvió viral por esperar durante varias horas la llegada de su novia, sentado en un parque, y ella nunca llegó.

Lo dejan plantado en un parque en San Valentín

El video, que se ha vuelto viral en redes sociales, muestra cómo un entrevistador se acerca a un joven que viste jeans, camisa blanca y chaleco oscuro. Él lleva un ramo de rosas rojas en sus manos. El reportero le pregunta qué planes tenía para ese día y a quién estaba esperando.

El joven confesó que su presupuesto para esa noche especial era de 900 soles, aparte del ramo de rosas que le costó 70 soles. Según dijo, pensaba llevar a su novia a cenar a un lugar bonito para luego pasar una noche agradable los dos solos.

Incluso había hecho el cálculo de que una noche en un hospedaje le costaría aproximadamente 150 soles, debido a la alta demanda por la fecha. El entrevistador volvió a encontrar al joven 30 minutos después y aprovechó las cámaras para pedirle a su novia que se apurara, porque ya llevaba bastante tiempo esperándola.

Dos horas después volvieron a encontrar al joven, pero esta vez sentado en una banca del parque en Miraflores y aún guardando la esperanza de que su novia llegara. Sin embargo, a las 3:28 a. m. las cámaras lo captaron caminando solo y devastado, aún con su ramo de rosas en las manos. Al parecer, su novia nunca llegó y tuvo que retirarse a su casa casi a las cuatro de la madrugada.

Reacción en redes sociales

Los internautas no tardaron en dejar una ola de comentarios en el video. La mayoría se burló del joven por esperar tanto tiempo a una persona que, posiblemente, sabía que no llegaría. Otros, en cambio, destacaron que lo mejor de todo fue que se ahorró 900 soles en alguien que quizá no lo quiere.

"Bro, te ahorraste los 900", "Desde que dijo hotel la malogró", "Cantó victoria antes de que empiece la guerra", "De ley, la flaca se fue a otro lado", "Desde que dijo hotel, todo se arruinó. Qué bien que la flaca nunca llegó", "Si lo ve por el lado positivo, se ahorró 900 soles", "¿Tanto dinero llevaba? A mí me alcanzó con 100 soles", comentaron.

Es así que, lo que debía ser una noche romántica terminó convirtiéndose en una dura lección. El joven no solo perdió horas de espera, sino también la ilusión de un momento especial y la historia invita a reflexionar sobre el amor propio, la responsabilidad afectiva y la importancia de valorar el tiempo y los sentimientos de los demás.