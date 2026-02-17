CONFIEP hace un llamado a la responsabilidad institucional por debate de censura contra José Jerí en el Congreso

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

A vísperas de que el Congreso de la República debata las mociones que proponen la censura del presidente José Jerí Oré, desde la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) hicieron un llamado a las fuerzas políticas al sentido de responsabilidad institucional y a garantizar la continuidad de la gestión pública.

A través de un comunicado, el gremio empresarial privado más importante del país, señaló que el Perú necesita gobernabilidad, precisando que no puede volver a presentarse otra incertidumbre política en medio del proceso electoral en curso, advirtiendo, además, que las experiencias negativas en la última década genera "menor inversión, menor crecimiento y menor generación de empleo".

Avalan investigaciones y continuidad económica

Con referente al caso que ha derivado el pedido de destitución del presidente José Jerí, el conglomerado empresarial sostuvo que debe ser investigado "con rigor, objetividad y celeridad", en aras de la correcta gestión de la administración pública y porque el país sí necesita las explicaciones del caso.

"La confianza pública se sostiene en la transparencia y en la actuación imparcial de las autoridades. El país necesita claridad y definiciones, no prolongación de incertidumbres", refiere el documento.

📣 Comunicado



Compartimos nuestro comunicado ante el debate anunciado en el @congresoperu.



Reiteramos la importancia de actuar con responsabilidad institucional y de que los hechos atribuidos al presidente José Jerí sean investigados con rigor, objetividad y celeridad.



CONFIEP... pic.twitter.com/SzLQvKICBG — CONFIEP (@CONFIEP) February 17, 2026

En el marco del contexto electoral, advierten que "las familias, pequeñas y medianas empresas" son los más afectados cuando la incertidumbre política se prolonga, debido a que genera retraso en las inversiones y, por ende, el empleo se resiente, para lo cual, precisan que es fundamental que estén las condiciones aptas para traer y generar capitales al Perú.

"Es indispensable asegurar la continuidad de las políticas públicas, la ejecución de proyectos de inversión en marcha, el respeto a los compromisos asumidos con inversionistas y condiciones estables para que los emprendedores puedan crecer y formalizarse", acota el comunicado.

De no aprobarse la censura, la vacancia queda latente

Ante la opiniones divididas sobre cuál debería ser el procedimiento constitucional que debería regirse para abordar la destitución del jefe de Estado, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, precisó que la figura es de la censura, mas no la de vacancia, por ser José Jerí, presidente encargado del Perú vía de sucesión constitucional.

No obstante, el también parlamentario de Fuerza Popular precisó que, de no aprobarse la destitución del mandatario este martes 17 de febrero, en el inicio de la Segunda Legislatura Ordinaria (1 de marzo) se abordará la moción de vacancia presidencial, dicha propuesta es impulsada por el legislador Segundo Montalvo (Perú Libre).

Por su parte, el presidente del Perú también pronunció sobre la figura que debería aplicarse para evaluar su continuidad en el cargo, aseverando que le corresponde la vacancia y no la censura.

Sobre la cantidad de votos que se requieren para censurar a Jerí Oré, será la de mayoría simple respecto a los parlamentarios hábiles en la sesión; es decir, aproximadamente 66 votos. Además, de que su sucesor será elegido inmediatamente.

La crisis política no podría tener un punto final hoy, por darse la posibilidad que pueda prolongarse ante un eventual pedido de vacancia, situaciones que desde el sector privado están más que alertas y también preocupados por sus efectos que traen consigo.