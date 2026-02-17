La Tigresa del Oriente deja en shock al revelar que es la primera 'Therian' de la historia: "Lo admito"

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mientras el término 'Therian' se consolida como una de las tendencias más comentadas entre miles de jóvenes, La Tigresa del Oriente reapareció con un video que tomó por sorpresa a sus seguidores al asegurar que es la primera 'Therian' de la historia, desatando de inmediato una avalancha de reacciones.

¿La primera 'Therian' de la historia?

Todo se inició con un clip difundido en Instagram que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. En las imágenes aparece la Tigresa mientras una voz en off contextualiza su figura y la vincula con el fenómeno Therian. "La primera Therian de la historia es de Perú", se escucha al inicio del video.

Luego, el mensaje apunta directamente al personaje que la volvió conocida en internet al señalar que "mucho antes de que se hablara de los Therians, ya existía una estética felina", asociada a su imagen pública.

En otro momento del clip, la narración remarca que para muchos usuarios "no fue solo un personaje", sino el inicio de una forma distinta de expresión en redes.

Sin embargo, la frase que terminó de encender el debate llegó desde la propia descripción del video, donde la artista fue directa con sus seguidores y escribió: "Lo admito mis tigrillos, yo soy la primera Therian".

¿Qué son los Therians?

Cuando alguien se presenta como Therian, básicamente está diciendo que, a nivel emocional, mental o espiritual, siente que no es del todo humano, sino que se identifica con un animal.

Ojo, esto no quiere decir que la persona crea que es un animal de manera literal o física, sino más bien que siente una conexión fuerte con ciertas actitudes, instintos o comportamientos, como la forma de reaccionar, de relacionarse o de expresarse.

Básicamente, todo viene de la palabra therianthropy, que se usa desde hace bastante tiempo para hablar de la conexión entre humanos y animales, algo que ya estaba presente en relatos viejos, mitologías y leyendas.

Hoy en día, todo este tema se ha vuelto mucho más visible porque se mueve fuerte en redes, sobre todo a través de videos virales donde chicos y chicas muestran su estilo, su forma de expresarse y cómo viven esa identidad que, para ellos, es parte importante de quiénes son.

En plataformas como TikTok, algunos Therians comparten contenido donde caminan en cuatro patas (quadrobics), usan colas, máscaras o accesorios, simulan conductas animales y explican cuál es su "theriotype", es decir, el animal con el que se identifican.

De esta manera, La Tigresa del Oriente vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital, esta vez asociada al fenómeno Therian que viene ganando fuerza entre jóvenes.