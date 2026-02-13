¡Tragedia al borde de las llantas! Madre y bebé caen de combi en Juliaca y conductor huye sin auxiliarlos

13/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Una tarde que pudo terminar en tragedia quedó grabada en video en la ciudad de Juliaca, Provincia de San Román. El sábado 7 de febrero, una madre y su bebé de apenas un año y dos meses cayeron de una combi de servicio urbano de la Línea 2 cuando el vehículo avanzó sin que la pasajera estuviera sentada y con la puerta completamente abierta.

Las imágenes muestran que la mujer sube a la unidad metros antes del lugar donde ocurrió el accidente. Segundos después, el conductor realiza una maniobra y acelera, lo que provoca que pierda el equilibrio. El menor, envuelto en colchas, se desliza de sus brazos y cae abruptamente sobre el asfalto. Al instante, la madre también termina en la pista , quedando muy cerca de las llantas.

Testigos y pasajeros reaccionaron de inmediato y descendieron para ayudarlos. Ambos presentaban golpes y lesiones producto del fuerte impacto. La situación generó indignación entre quienes presenciaron la escena.

El conductor abandonó el lugar

Según la denuncia, el chofer de la unidad con placa V2A-752 no se detuvo para auxiliar a las víctimas y continuó su recorrido. La combi pertenecería a Ronal Mamani Quenallata. La madre también informó que, tras la caída, perdió víveres y S/ 750 en efectivo que llevaba consigo, dinero que presume habría sido recogido por algunos de los ocupantes del vehículo.

El caso ha sido difundido públicamente a través del video de seguridad, que muestra con claridad el momento exacto del accidente y la forma en que la unidad se aleja.

Cifras que preocupan

Lo ocurrido se suma a un problema mayor. En el 2025, el país registró 3016 fallecidos por accidentes de tránsito, según el Sistema Informatico Nacional de Defunciones. Lima encabeza la lista de víctimas, seguida por regiones como Puno, Arequipa, La Libertad y Cusco.

Desde la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran), advierten que seis de cada diez siniestros mortales se deben a imprudencias de los conductores. Carlos Villegas, representante señaló que supuestamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de igual forma las escuela de conductores, ofrecen capacitaciones, pero no tienen ningún curso de sensibilización, nada más allá del reglamento de tránsito.

Este caso evidencia una falla constante, donde unidades que circulan sin cumplir medidas básicas de seguridad y una débil fiscalización. Más allá de las responsabilidades individuales, el episodio refleja la urgencia de reforzar controles y educación vial para que hechos similares sigan repitiéndose.