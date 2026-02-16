Tacna: Ministerio de Cultura inició acciones legales por grafitis en histórico Arco Parabólico

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En el centro de la ciudad de Tacna, el histórico Arco Parabólico sufrió indignantes daños en su infraestructura: pintas vandálicas. Ante ello, el Ministerio de Cultura anunció que inició acciones legales en contra de los que sean responsables.

Proceso administrativo sancionador por daños a Patrimonio Cultural

Especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Tacna y efectivos de la PNP acudieron al Monumento Conmemorativo a Miguel Grau y Francisco Bolognesi, donde verificaron los daños y constataron la afectación.

De acuerdo a las indagaciones, los presuntos autores de los actos vandálicos contra el monumento, declarado Patrimonio Cultural en 2018, habrían sido hinchas de Alianza Lima.

En ese sentido, la DDC Tacna inició el procedimiento administrativo sancionador correspondiente conforme a la normativa sobre protección del patrimonio cultural.

Según informó el director de la entidad, Daniel Zegarra Rivera, los responsables podrían enfrentar penas privativas de libertad no menores de tres ni mayores de seis años, de acuerdo al Código Penal y la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Para identificar a los responsables, se solicitará formalmente a la Municipalidad Provincial de Tacna los registros de las cámaras de videovigilancia instaladas en el área de afectación.

🔴#Indignante│Atentado contra el ornato de Tacna. Durante banderolazo de aniversario del @ClubALoficial, malos hinchas pintarrajearon el cercado de la ciudad, incluyendo el histórico Arco Parabólico y Plaza de la Mujer. @FiscaliaPeru @MinCulturaPe @ContraloriaPeru @RPPNoticias... pic.twitter.com/9XNtSDuo9n — Radio Uno (@radiouno_pe) February 16, 2026

Además, se realizarán coordinaciones para los trabajos de remoción de las pintas para garantizar la conservación del monumento y de los inmuebles ubicados en la Zona Monumental.

