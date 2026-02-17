SIN AGUA hasta por 12 horas el miércoles, 18 de febrero: ¿Qué distritos se verán afectados?

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A juntar agua desde ya! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que tiene cortes programados del recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana para el miércoles 18 de febrero. ¿Tu distrito se verá afectado con la medida?

¿Por qué será el corte de agua?

A través de sus canales oficiales, la empresa estatal Sedapal anunció que interrumpirá temporalmente el servicio de agua potable en algunos distritos de la capital para ejecutar acciones necesarias que permitan optimizar el sistema y asegurar la continuidad y calidad del servicio para los usuarios.

En ese marco, aconsejó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas el 18 de febrero tomar medidas preventivas.

Distritos afectados con el corte el miércoles

La Molina (todo el distrito).

Área comprendida entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas. Ate: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres.

Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y área comprendida entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial, Av. Las Torres. San Luis/San Borja: Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis.

Área comprendida entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado, Av. San Luis. Chorrillos: área comprendida entre los sectores 91, 92 y 97.

Área comprendida entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, límite Cerro Camacho, límite Cerro Centinela, límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur. Hora del corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Sin agua en San Juan de Lurigancho

Horario de corte: Desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

Área comprendida entre Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona I, Urb. San Gabriel. Motivo: Baja presión de agua.

Interrupción del servicio en VMT

Habilitaciones del sector 308, sub-sector 308-6 / RAP 4 Virgen de la Candelaria 2. Cuadrante: Entre pasaje Chimbote, pasaje Puno y Av. El Progreso-A.H. Virgen de la Candelaria, pasaje Cañete S/N - A.H. Fernando Belaúnde Terry II. Habilitaciones del sector 308-05 / RRP-5 Candelaria I. Cuadrante: Calle S/N, pasaje Cusco, Prol. José C. Mariátegui y Av. Cerro Verde. Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme en San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

APV Ramiro Prialé, APV Riva Agüero, Asociación Municipales, Urb. Pando 8.ª etapa, Asoc. Riva Agüero y Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. Urb. Rigel. Cuadrante: Av. Venezuela, Av. Universitaria, Calle Los Tulipanes, Av. José de la Riva Agüero. Motivo: Limpieza de reservorio.

En Comas

A.H. Año Nuevo sector 111 Jorge Basadre zona A, A.H. Año Nuevo sector 18 de Enero zona A, A.H. Año Nuevo sector El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector 29, zona A, A.H. Año Nuevo sector 24 de Marzo zona A, A.H. El Carmen Bajo Marginal, A.H. El Carmen Bajo Dios es Amor. A.H. Año Nuevo sector 27 de Noviembre zona A, A.H. Año Nuevo sector 11 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 6 de Marzo, A.H. Año Nuevo sector Bellavista, A.H. Año Nuevo sector Colina zona A, A.H. Año Nuevo sector El Ayllu zona A, A.H. Año Nuevo El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector 29, A.H. Dios es Amor. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

