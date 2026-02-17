Tres ataques contra transportistas en una noche: 'Los Azules de Collique', 'Los Loritos' y una combi

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Al asesinato de un conductor de una combi en la avenida Morales Duárez, en Cercado de Lima, se suman dos ataques más registrados en una misma noche contra 'Los Loritos' y 'Los Azules de Collique'.

Pese a las paralizaciones, protestas, las medidas adoptadas por el Gobierno y los esfuerzos que aseguran realiza la Policía Nacional, que es rápida para multar y detener conductores que marchan pacíficamente, los extorsionadores continúan aterrorizando a los transportistas, sin dar ni un día de paz o tregua.

Pasajeros en pánico ante disparos a bus de 'Los Loritos'

Al promediar las 11: 00 p. m. de este último lunes 16 de febrero, a la altura del paradero El Norteño, en plena carretera Panamericana Norte, en Puente Piedra. El bus de la empresa de Transportes 'Loritos', que pasaba por la zona en mención lleno de pasajeros habría sido interceptado por sujetos a bordo de motocicletas.

En videos a los que accedió Exitosa, se observa la reacción de terror que vivieron los usuarios que se encontraban al interior de la unidad. Los atacantes lograron que un disparo impacte en el parabrisas del vehículo, que continuó en movimiento, mientras que algunos pasajeros optaron por cubrirse con los asientos.

Niños presentes preguntaban a los adultos por lo ocurrido, mientras que otros permanecían en sus asientos otros prefirieron mantenerse agachados para estar a buen recaudo. Los usuarios pidieron al conductor encontrar un patrullero para sentirse más seguros.

Disparan contra bus 'Los Azulitos de Collique'

El ataque se registró en la sexta zona de Collique, en el distrito de Comas, lugar donde se encuentran estacionadas unidades de la Empresa Sagrado Corazón de Collique, conocida como 'Los Azulitos'.

En dicho lugar, al rededor de las 2:45 a. m., con conductores a bordo, sujetos llegaron para disparan contra los vehículos e incluso contra una vivienda de la zona.

Tras el atentado, los atacantes autodenominados como miembros de la organización criminal 'La Firma' dejaron un mensaje extorsivo, en el que exigen a los transportistas comunicarse. Por ello, los choferes han decidido no salir a brindar sus servicios, según Latina Noticias.

Tras alertar esta situación de inseguridad, efectivos de la PNP, de la unidad de Los Halcones, llegar al lugar para brindar protección.

Estos ataques se suman al asesinato registrado la noche del lunes 16 de febrero en Cercado de Lima, que se realizó frente a la familia del propio chofer y no contentos con el crimen, dejaron una carta para generar miedo entre los conductores que cubren la misma ruta.

Es así como, en una sola noche se registraron tres ataques contra transportistas, uno de ellos resultó en la muerte de un conductor de una combi. Mientras que los otros dos, aunque no dejaron heridos, si causaron pánico entre los trabajadores y pasajeros.