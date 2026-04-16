Cusco: PJ sentencia a dos personas que intentaron suplantar identidades durante las elecciones

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Poder Judicial dictó una sentencia inédita contra dos personas que durante la jornada de las elecciones del 12 de abril fueron sorprendidas suplantando identidades. El hecho se registró en la provincia de Chumbivilcas, en la región de Cusco.

Suplantación de identidad durante elecciones

Los ciudadanos sentenciados son Silvestre Triveño Llicahua (61) y Alixson Pacco Apfata (27). Según ha trascendido, ambos fueron intervenidos en flagrancia cuando pretendían emitir sus votos suplantando a otros electores . El primero fue detenido en el colegio José Carlos Mariátegui, en el distrito de Llusco, mientras que el segundo, en la I.E. 56248, ubicada en Santo Tomás.

Según trascendió, Triveño intentó emitir su voto presentando el DNI de su vecino Nazario Achinquipa Alferes, alegando que este último se encontraba mal de salud. En tanto, Pacco Apfata quiso sufragar haciéndose pasar por su progenitor, Climaco Pacco Chaco.

A pesar de su disposición en infringir la norma electoral, ambos ciudadanos no lograron cometer el delito debido a que fueron sorprendidos en el acto por el personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y los miembros de mesa. Tras ser detenidos, las pruebas biométricas dactilares confirmaron que los imputados estaban cometiendo una falta considerada grave.

Condenados a prisión suspendida

En las audiencias virtuales, desarrolladas el 13 de abril, los imputados aceptaron los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público y se acogieron al beneficio de la terminación anticipada, proceso en donde aceptan responsabilidad y acuerdan la pena antes del juicio oral.

Como resultado, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chumbivilcas impuso a cada uno la pena de un año y tres meses de pena privativa de la libertad suspendida, una sanción que permite al condenado no ingresar a prisión solo bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta.

¿Cuáles son los delitos electorales y sus sanciones?

Los delitos electorales, conocidos en el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones bajo el nombre de delitos contra la voluntad popular, configuran todas aquellas conductas que ponen en peligro la función electoral y específicamente el sufragio.

Entre las infracciones más graves se encuentran la obstaculización del proceso mediante la violencia (sancionado con 3 a 10 años), el sabotaje del conteo de votos (2 a 8 años) y la falsificación de actas electorales (2 a 8 años).

En conclusión, el PJ sentenció a dos sujetos que fueron detenidos cuando intentaban suplantar su identidad durante el sufragio.