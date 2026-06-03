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A 46 ascienden los puertos cerrados en el litoral norte y centro por los fuertes oleajes, advierte la Marina de Guerra del Perú

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú de la Marina de Guerra del Perú reportó que hasta este miércoles 3 de junio se registran 46 puertos cerrados por los oleajes anómalos, siendo 7 del litoral norte y 39 del centro.

Puertos cerrados permanecerán por oleajes anómalos.
Puertos cerrados permanecerán por oleajes anómalos. Andina

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/06/2026

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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú (MGP) reportó que hasta la noche de hoy, miércoles 3 de junio, 46 puertos se mantienen cerrados debido a la presencia de oleajes de hasta muy fuerte intensidad en el litoral peruano

Como se recuerda, de acuerdo con el Aviso Especial N.º 22-26 de la DHN, este fenómeno estará presente la costa del país hasta el martes 9 de junio. En ese sentido, te mencionamos su pronóstico y zonas restringidas en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso. 

¿Qué puertos permanecen cerrados? 

De acuerdo con lo mencionado por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), hay 80 puertos abiertos y 46 cerrados, de los cuales, siete son del litoral norte y 39 de la zona centro, los cuales se detallan a continuación:

Puertos cerrados en el litoral centro: Caleta Lobitos, Caleta San Pablo, Puerto Talara, Muelle Carga Líquida Petroperú, Muelle Híbrido MU2, Terminal Multiboyas Negritos y Terminal Multiboyas Punta Arenas.

Puertos cerrados en el litoral centro: Caleta Culebras (Supe), Caleta Coishco, Caleta El Dorado, Caleta La Gramita, Caleta Los Chimús, Caleta Santa, Caleta Tortugas, Muelle Portuario Sider "C", Puerto Casma, Puerto Chimbote, Puerto Samanco, Terminal Multiboyas Chimbote, Terminal Portuario Chimbote Muelles N.°1 y 2, Caleta Carquín, Caleta Vegueta, Puerto Huacho, Puerto Tambo de Mora, Caleta Lagunillas, Caleta Laguna Grande, Puerto Cerro Azul, Terminal Portuario LNG - Melchorita,  Caleta Lomas, Caleta Nazca, Caleta Chala, Caleta Puerto Viejo, Caleta Nazca, Caleta Sagua, Caleta Tanaka, Puerto San Juan, Puerto San Nicolás, Caleta Vidal, Puerto Chancay,  Terminal Multiboyas BPO, Muelle 1 (TPMC), Muelle 2 (TPMC), Puerto Chico, Puerto Supe, Puerto Huarmey, Punta Lobitos (Supe) y Terminal Multiboyas Paramonga.

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Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Asimismo, exhortan a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general. 

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