Presidente del Real Madrid anuncia el regreso de Mourinho al club, pero el técnico desmiente: Es IA

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid vive horas de incertidumbre en plena campaña electoral interna. Florentino Pérez, actual presidente y candidato a la reelección, difundió un video en el que se anunciaba el regreso de José Mourinho al banquillo blanco.

La pieza mostraba al técnico portugués con la camiseta merengue y un mensaje de aceptación. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado: el propio Mourinho habría desmentido haber grabado el video y aseguró que se trataba de un montaje realizado con inteligencia artificial.

El anuncio de Florentino

El material audiovisual fue presentado como parte de la estrategia de campaña de Pérez, bajo el lema "MOUcha historia por hacer". La intención era clara: reforzar su candidatura con la figura de un entrenador de carácter fuerte y experiencia probada, capaz de devolver disciplina y competitividad al vestuario.

El anuncio generó un impacto inmediato en la prensa y en la afición, ansiosa del posible retorno del mítico técnico tras más de 10 años de ausencia.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

La respuesta de Mourinho

Sin embargo, horas después, información del medio portugués Récord señaló que el técnico contactó directamente al Benfica, club con el que mantiene contrato, para aclarar que nunca grabó el video y que la pieza difundida era producto de inteligencia artificial.

El portugués habría negado cualquier acuerdo con Florentino Pérez y reiteró que su compromiso actual sigue siendo con el equipo lisboeta. La revelación desató un escándalo y puso en entredicho la transparencia de la campaña electoral en el Real Madrid.

Sin embargo, no todo parecería perdido, dado el mismo medio señaló que el club español habría ya solicitado por escrito al Benfica el fichaje de 'Mou', mostrándose dispuestos a desembolsar la exorbitante suma de 15 millones de euros para traerlo de vuelta , monto que se espera sea transferido durante la próxima semana.

Mourinho dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, logrando tres títulos oficiales: una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Su etapa estuvo marcada por éxitos deportivos, pero también por tensiones internas y polémicas mediáticas. Su posible regreso era visto como una apuesta por la mano dura, aunque ahora la desmentida deja en suspenso cualquier escenario.

El caso refleja cómo la inteligencia artificial puede alterar el terreno político y deportivo, generando confusión y desinformación en momentos clave. El anuncio de Pérez, seguido por la desmentida de 'Mou', puso en entredicho la transparencia en la comunicación de la actual cabeza de la institución merengue, generando cada vez más incertidumbre.