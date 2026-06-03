Álvaro Vargas Llosa respalda a Keiko Fujimori en segunda vuelta: "Como lo quiso mi padre"

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Por medio de una comunicación digital, Álvaro Vargas Llosa grabó un video manifestando su respaldo en la candidatura de Keiko Fujimori en la próxima segunda vuelta electoral que se dará el domingo 7 de junio.

Video publicado en sus redes sociales de Álvaro Vargas Llosa

Mediante un video difundido en su cuenta oficial en la plataforma X, el hijo de Mario Vargas Llosa publicó un video expresando su postura frente al escenario político que concluirá este domingo 7 de junio en las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

"Mis simpatías en esta segunda vuelta y las de toda mi familia inmediata que me ha autorizado a hablar en su nombre, están sin ninguna duda con la candidata Keiko Fujimori, como lo estarían también sin la menor duda las de mi padre, Mario Vargas Llosa que en paz descanse", manifestó.

El hijo del premio nobel del Perú, destacó que Keiko era muy joven en ese entonces que no tuvo la menor injerencia en las decisiones que se tomaron y que a pesar de su corta edad se enfrentó a Vladimiro Montesinos.

Asimismo, catalogó que una victoria de Roberto Sánchez traería trágicas consecuencias para la democracia y la economía peruana

"Quiero hablarles a esos compatriotas que todavía dudan de Keiko, que están indecisos y se sienten tentados a votar en blanco o a viciar su voto. Yo fui durante muchos años como mi padre y toda mi familia una persona sumamente crítica del periodo que le tocó vivir al Perú en los años 90, pero ya los responsables pagaron el precio que debían pagar", expresó.

Mi respaldo a Keiko Fujimori, pensando en los votantes indecisos que todavía dudan. pic.twitter.com/teW1ysL9mI — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) June 3, 2026

Asimismo, menciona que la candidata de Fuerza Popular ha organizado un partido nacional que cada cierto tiempo toma relevancia y tiene la aceptación de un sector importante del país que lo elige en instancias importantes. Para Álvaro Vargas Llosa, estos aspectos hacen que Keiko Fujimori tenga cualidades de liderazgo que son importantes en un presidente.

Como parte de los puntos abordó, el hijo de Vargas Llosa resaltó que, desde su punto de vista, Keiko Fujimori respetará la independencia del Poder Judicial, la libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de asociación

"Ojalá que este domingo como mi familia y yo mismo y como lo quiso mi padre Mario Vargas Llosa hace 5 años los peruanos que todavía tienen reservas frente a Keiko le den por amor al Perú el beneficio de la duda y le den por ello, la oportunidad de gobernar", finaliza su mensaje.

Finalmente, con esta comunicación, Álvaro Vargas Llosa respalda a Keiko Fujimori en segunda vuelta teniendo en cuenta el legado familiar con base en su padre.