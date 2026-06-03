¿Cuántos feriados quedan este año en Perú? Consulta las fechas pendientes aquí.

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este año, Perú cuenta nuevamente con 16 feriados nacionales, fechas que no solo marcan pausas en la agenda laboral, sino que también invitan a realizar diversas actividades familiares o personales. Con varios feriados aún por celebrarse, muchos ciudadanos ya revisan cuáles son las fechas pendientes en el calendario para organizar sus actividades y aprovechar al máximo estos días de descanso.

Como se sabe, durante los feriados nacionales (establecidos vía el Decreto Legislativo 713), los trabajadores de los sectores públicos y privado, además de los estudiantes, paralizan sus actividades. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a descanso remunerado, aun sin asistir a laborar.

Además, quienes trabajen durante un feriado sin descanso sustitutorio deben recibir el pago del día feriado más la remuneración diaria con una sobretasa del 100 %. No efectuar este pago constituye una infracción muy grave, con multas que pueden oscilar entre S/ 1,058 y S/ 24,163, según el tamaño de la empresa.

¿Cuándo son los siguientes feriados a partir de junio?

El Gobierno peruano, a través de su plataforma, informa cuándo son los siguientes días de descanso:

Junio

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo.

Julio

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Lunes 27 de julio: Día no laborable para trabajadores del sector público.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

No se cuenta con feriados en el mes de septiembre.

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

Los feriados son días de descanso obligatorio. Los trabajadores no laboran y reciben su sueldo normalmente. Si una persona trabaja durante un feriado y no recibe otro día de descanso a cambio, tiene derecho a recibir un pago adicional, que puede llegar a ser el triple de su remuneración diaria.

Por otro lado, los días no laborables funcionan de manera distinta. En el sector público, las horas que no se trabajan deben recuperarse posteriormente. En el sector privado, la decisión de acogerse a estos días depende de un acuerdo entre la empresa y sus trabajadores. Si no hay un acuerdo, el empleador puede definir cómo se compensarán esas horas.

En lo que resta del año, los peruanos aún contarán con varias fechas de descanso para organizar viajes, actividades familiares o simplemente tomar una pausa de la rutina.