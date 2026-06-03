Región Huánuco destinará S/126 millones para proyectos y servicios educativos mediante obras por impuestos

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Huánuco recibirá más de 126 millones de soles para ejecutar proyectos y servicios educativos mediante la modalidad de obras por impuestos. Como parte de los esfuerzos para reducir las brechas de infraestructura educativa y fortalecer la calidad de la enseñanza en las regiones, el Ministerio de Educación (Minedu) logró que el Gobierno Regional de Huánuco se comprometa a destinar estos recursos para impulsar inversiones prioritarias que beneficien a miles de estudiantes y mejoren las condiciones del servicio educativo en la región.

Esta iniciativa busca que los recursos disponibles se orienten hacia las necesidades más urgentes del sector Educación, permitiendo ejecutar inversiones que tendrán un impacto directo en la comunidad estudiantil. Según lo proyectado, más de 3500 alumnos de distintas localidades de Huánuco serán beneficiados con mejoras en infraestructura y servicios educativos.

Más de S/126 millones para infraestructura y calidad educativa

La titular del sector Educación, María Esther Cuadros, señaló que este acuerdo representa un paso importante en el fortalecimiento del trabajo conjunto entre el Gobierno central, las autoridades regionales y la empresa privada.

El avance de esta propuesta se dio durante una reunión de trabajo entre especialistas de la Dirección General de Infraestructura Educativa del Minedu y representantes del Gobierno Regional de Huánuco. En dicho encuentro, el sector presentó diversas estrategias orientadas a identificar y priorizar proyectos considerados estratégicos para la región, promoviendo además la participación del sector privado como aliado para acelerar la ejecución de obras y servicios vinculados a la educación.

Tras el análisis técnico y las coordinaciones realizadas, las autoridades regionales manifestaron su disposición de asignar recursos a los proyectos propuestos por el Minedu. Con ello, reafirmaron su interés en fortalecer la infraestructura educativa y mejorar las condiciones en las que miles de estudiantes desarrollan sus actividades académicas.

💵 El @MineduPeru logró el compromiso del Gobierno Regional (Gore) de Huánuco para destinar más de S/126 millones a la ejecución de proyectos educativos mediante el mecanismo de obras por impuestos. https://t.co/bY6ftbv4rt pic.twitter.com/UHwbMX1LOY — Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 4, 2026

Cartera de proyectos y respaldo regional

La cartera presentada por el Ministerio de Educación contempla diez proyectos de inversión que en conjunto superan los S/126 millones. A ello se suman servicios educativos financiados mediante obras por impuestos, cuyo valor supera los S/60 millones. Estas intervenciones están orientadas a garantizar mejores espacios de aprendizaje y elevar la calidad del servicio educativo en la región.

Por su parte, funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco resaltaron la importancia del acompañamiento técnico brindado por el Minedu, ya que permite agilizar los procesos de inversión y optimizar el uso de los recursos públicos. Además, expresaron el respaldo del gobernador regional, Antonio Pulgar, para promover la ejecución de las iniciativas priorizadas.

Con este compromiso de inversión, Huánuco busca avanzar en la modernización de su infraestructura educativa, beneficiando a miles de estudiantes y contribuyendo al fortalecimiento de una educación de mayor calidad para las futuras generaciones.