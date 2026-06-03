Arequipa: Menor de siete años falleció en clínica a la que ingresó por una fractura en la mano

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un menor que se fracturó la mano en un parque murió durante una cirugía en Arequipa. Los padres habían trasladado al pequeño de 7 años al hospital Goyeneche pero, según denunciaron, fue el mismo doctor quien les ofreció operarlo en su clínica privada asegurando que el nosocomio no iba a programar cirugías hasta la próxima semana.

¿Timados por médico cirujano?

Según informó el padre del menor, en el distrito de Yanahuara, el menor fue llevado previamente al hospital Goyeneche donde le diagnosticaron una fractura en la muñeca y le indicaron que necesitaba una cirugía. Sin embargo, asegura que el traumatólogo, Alex Limachi Centeno, les informó que el hospital no programaría intervenciones quirúrgicas hasta la semana siguiente y les ofreció realizar la programación en su clínica privada.

"Ese doctor llevó a mi hijo a su clínica privada. Lo seguimos en un vehículo hasta su clínica. Nos hace pasar y nos dice 'esto será rápido', pero te va a costar S/ 2500", contó el padre.

La madre del menor le pidió al doctor rebajar el alto costo de la cirugía pero este se excusó argumentando que ese tipo de cirugía cuesta entre 3 mil o 4 mil soles. Finalmente, la familia terminó aceptando las condiciones del doctor debido a la crítica situación de su hijo. No obstante, cuando el padre regresa con el dinero, le dan la noticia que su hijo falleció.

"Por la desesperación del estado de mi hijo, aceptamos lo que nos dijo el doctor y que lo opere. Me voy a buscar el dinero y mi esposa se queda. Cuando vengo, encuentro muerto a mi hijo", expresó.

Por otro lado, la madre señaló que su hijo ni siquiera llegó a ser operado, ya que sufrió una descompensación tras la aplicación de la anestesia. Esto se debería a que la anestesia venció en el 2008, según el familiar de la víctima. La familia sostiene que esta negligencia fue lo que le costó la vida al niño.

Medidas tomadas por las autoridades implicadas

Por el momento, Julissa Pinto, directora del hospital Goyeneche, indicó que esperará el resultado de las investigaciones sobre este caso.

"En primer lugar, se tienen que determinar responsabilidades que corresponden. Las responsabilidades administrativas corresponden al hospital. Se establecerá según los informes correspondientes y en caso de determinarse, se tomarán las sanciones que correspondan", sostuvo la directora.

Por su parte, el Colegio Médico hizo una investigación oficial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del niño.

Tanto el anestesiólogo, Gonzalo Delgado Zegarra, como el traumatólogo son investigados por las autoridades por los presuntos delitos de negligencia médica y homicidio culposo. En medio de una fuerte indignación, la familia exige que el caso no quede impune.