Segunda vuelta 2026: El APRA está dispuesto a prestar personeros a Fuerza Popular

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En entrevista con Exitosa, el expremier Javier Velásquez Quesquén afirmó que el APRA está dispuesto a prestar personeros a Fuerza Popular durante la segunda vuelta presidencial. Aunque el partido de Keiko Fujimori ya cuenta con una amplia red de representantes, el dirigente aprista reconoció que podrían existir dificultades en el sur del país, donde la candidata no goza de tanta simpatía.

Antecedentes de colaboración

Velásquez Quesquén recordó que en elecciones anteriores el aprismo también compartió personeros con Fuerza Popular, práctica que podría repetirse este 7 de junio.

"Si en algún momento el partido de Fuerza Popular necesita apoyo de personeros, el APRA puede apoyar. Incluso, en algún momento hablé con Alejandro Aguinaga y le he hecho saber que si tienen algún requerimiento o necesidad de apoyo en las mesas, se les puede ofrecer", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el expremier Javier Velásquez Quesquén, no descartó que el APRA pueda prestarle personeros a Fuerza Popular para la segunda vuelta. No obstante, indicó que el problema no estaría en provincias como Lambayeque, sino en el... pic.twitter.com/zmp4HeMdsw — Exitosa Noticias (@exitosape) June 4, 2026

Fuerza Popular y su despliegue nacional

cabe señalar que, de acuerdo con su jefe de personeros, Luis Dyer, Fuerza Popular ya tiene 40 mil personeros registrados y busca alcanzar la meta de 100 mil para cubrir las más de 92 mil mesas de sufragio distribuidas en todo el país.

La campaña denominada "Sé un Defensor del Perú. Cuida tu mesa" busca garantizar transparencia y confianza en el proceso electoral. Además, el partido ofrece capacitación gratuita y apoyo logístico a quienes se sumen como personeros.

Velásquez Quesquén subrayó que la cobertura de personeros es sólida en regiones como Lambayeque, pero reconoció que el sur del país representa un desafío. En esa zona, donde Fujimori enfrenta mayor resistencia política, podría ser difícil cubrir todas las mesas. El apoyo aprista, en ese sentido, se plantea como un refuerzo estratégico para asegurar vigilancia en los comicios.

Respaldo del APRA

Este ofrecimiento se enmarca en la posición ambivalente del APRA frente a la segunda vuelta. Mientras Enrique Valderrama había señalado que el partido dará libertad de voto a sus militantes, otros dirigentes como Luis Miguel Caya han afirmado que un gran número de apristas respaldará a Fujimori como "mal menor" frente a Roberto Sánchez.

El apoyo logístico con personeros refuerza la idea de que, aunque no exista un consenso orgánico, el aprismo mantiene vínculos prácticos con Fuerza Popular.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el abogado y excandidato a diputado del Apra, Luis Miguel Caya, señaló que gran parte de la militancia del partido ha tomado la decisión de respaldar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Considera que representa el... pic.twitter.com/iMhuDF9XWB — Exitosa Noticias (@exitosape) June 3, 2026

La disposición del APRA refleja tanto la necesidad de garantizar transparencia en el proceso como su cercanía política con la candidatura de Keiko Fujimori. En un escenario polarizado, este gesto del aprismo podría convertirse en un factor clave para asegurar la vigilancia electoral durante el balotaje que se llevará a cabo este domingo.