Propuesta de Roberto Sánchez es "más radicalizada" que la de Pedro Castillo, según Belaunde Llosa

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A cuatro días de llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, para Rafael Belaúnde Llosa, no hay existen dudas de la peligrosidad del candidato de Juntos por el Perú por los vínculos que tendría con facciones extremistas, haciendo énfasis sobre lo revelado en el último tramo de la campaña electoral.

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", el también exaspirante a llegar a Palacio de Gobierno por el partido político Libertad Popular, aseveró que la figura de Roberto Sánchez es "más radicalizada" que la mostrada por el expresidente Pedro Castillo en 2021, situación que -según su análisis- podría poner en peligro la gobernabilidad y el Estado de Derecho del Perú.

Advierte relación con Antauro Humala y el FENATEP

Los vínculos que existirían entre Antauro Humala y Roberto Sánchez, sumada ahora el FENATEP, son las principales "señales" que tomó en cuenta Belaúnde Llosa para mostrar su respaldo en esta segunda vuelta presidencial, donde ocupa un lugar en el equipo técnico de Fuerza Popular.

Pese a que Sánchez Palomino ha rechazado todo tipo de lazo con el etnocacerista, para el exministro de Energía y Minas, el deslinde no ha sido suficiente, llegando a comparar las campañas presidenciales del 2021 y 2026, sacando "conclusiones" más desfavorables para el líder de Juntos por el Perú.

"Intercambiamos ideas (con Keiko). Nosotros ya habíamos teniendo contacto hace cinco años, cuando hubo que decidir entre la señora Fujimori y Pedro Castillo, decisión difícil, pero menos difícil que la de ahora. Ahora, me parece que, Roberto Sánchez es una versión radicalizada de Pedro Castillo. Lo más radical que trajo Pedro Castillo, más Antauro Humala, más el FENATEP - MOVADEF", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Rafael Belaunde Llosa consideró que Roberto Sánchez representa una versión radicalizada de Pedro Castillo. Señaló que esto es producto de la presencia de Antauro Humala y... pic.twitter.com/LQA9lTOFYh — Exitosa Noticias (@exitosape) June 4, 2026

El pacto con FENATEP

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATEP), sindicato vinculado históricamente al MOVADEF, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.

El pacto, de fecha 12 de mayo del 2026, y que fuera difundido por Perú21, incluye un punto explícito: "Impulsar la libertad de los luchadores populares y el cese de los llamados juicios penales". Asimismo, se compromete a promover un cambio constitucional.

Cabe señalar que, el FENATEP fue fundado por Pedro Castillo durante la huelga del magisterio del 2017. Esta organización es heredera del CONARE-SUTEP, facción radical del gremio docente que en el pasado buscó desplazar al SUTEP oficial. Varios de sus dirigentes firmaron el planillón del Movadef en 2010, cuando intentaron inscribirse como partido político para difundir el "pensamiento Gonzalo" de Abimael Guzmán.

Con respecto al MOVADEF, fue disuelto en diciembre de 2024 por la Corte Suprema de Justicia, tras acreditar su origen senderista y condenó a sus fundadores a penas que van desde los 16 a 23 años.

A tan solo horas de la segunda vuelta presidencial, este vínculo revelado con el FENATEP podría generarle más de un color de cabeza a Roberto Sánchez, quien hasta el cierre del presente informe no se pronunció al respecto.