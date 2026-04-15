ONPE: Partido de Jorge Nieto denuncia que sus votos en Cusco fueron asignados al Partido Verde

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco de las elecciones, el Partido del Buen Gobierno denunció un error crítico en el registro de votos en Cusco, donde sus sufragios habrían sido adjudicados sistemáticamente al Partido Verde, generando dudas sobre el proceso.

Esta situación se originó específicamente en la mesa N° 014852 de la Ciudad Imperial. De acuerdo a los personeros de "Jóvenes por un Buen Gobierno" de Jorge Nieto, existe una evidente discrepancia entre el acta física que firmaron los miembros de mesa y la información digitalizada por el organismo electoral.

Discrepancias en las actas de escrutinio

El equipo de personeros advirtió que estos fallos técnicos podrían alterar el resultado final de la contienda. Por ello, han solicitado una revisión exhaustiva de los certificados de sufragio para evitar que la voluntad popular sea vulnerada por errores de digitación.

El equipo técnico de Jorge Nieto detectó que los 29 votos obtenidos fueron asignados al Partido Verde, que originalmente no tenía ninguno. "Hacemos un llamado a todos los que hayan sido miembros de mesa a corroborar las actas en el sistema", señaló el partido.

Mediante sus redes sociales, la agrupación política difundió imágenes comparativas para sustentar su reclamo ante la opinión pública. El objetivo es garantizar la voluntad ciudadana frente a posibles errores en la digitación de los resultados oficiales mostrados en internet.

Los especialistas en derecho electoral sugieren que estas observaciones deben presentarse mediante los canales legales respectivos. El partido busca que se realice un cotejo inmediato de las actas para corregir la base de datos de la plataforma institucional de resultados.

Según las actas, los votos no cuadran.

Exigencia de transparencia electoral

La organización busca evitar que estos errores afecten el resultado final de los comicios presidenciales. "Queremos transparencia en todo este proceso", enfatizaron los representantes del partido Buen Gobierno ante las constantes dudas que han surgido durante el conteo oficial de los votos.

El organismo electoral aún debe procesar estas observaciones para determinar si existió una falla humana o sistémica. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los votantes cusqueños que exigen que se respete rigurosamente el voto emitido en las urnas el pasado domingo.

Asimismo, se ha reportado que otros candidatos presidenciales estarían evaluando presentar quejas similares en otras regiones del país. La vigilancia de los personeros resulta fundamental en esta etapa del proceso para detectar cualquier tipo de inconsistencia en el sistema informático.

Para asegurar la legitimidad de las elecciones, es vital que la ONPE aclare la situación del partido de Jorge Nieto y los votos en Cusco asignados al Partido Verde. La transparencia absoluta permitirá que el proceso electoral culmine sin serios cuestionamientos ciudadanos.