Papa León XIV en Perú: desde HOY, jueves 5 de noviembre, puedes solicitar entradas gratis para la misa en Las Palmas

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La visita del papa León XIV al Perú se acerca y miles de fieles tendrán la oportunidad de participar en una de las actividades centrales de su recorrido por el país.

La organización de la Santa Misa que el pontífice ofrecerá el lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas ya tiene definido su procedimiento de inscripción, que permitirá acceder gratuitamente a uno de los eventos religiosos más esperados del año.

De acuerdo con la Comisión Central de la visita papal, las entradas estarán disponibles para el público general este 5 de noviembre a las 10:00 a.m . y seguirán disponibles hasta el 8 de noviembre mediante la plataforma Ticketmaster. Se espera reunir a más de 1.2 millones de personas en este encuentro religioso, cuya celebración está programada para las 10:30 a. m.

El obispo auxiliar de Lima, monseñor Guillermo Elías, precisó que los boletos serán gratuitos, nominativos e intransferibles. Por ello, cada asistente deberá contar con una entrada a su nombre y no podrá cederla ni comercializarla.

¿Cómo registrarse para asistir a la misa del papa León XIV?

Los interesados deberán ingresar a Ticketmaster y crear una cuenta personal mediante la opción 'Ingresar / Registrarse'. Allí tendrán que completar sus datos, aceptar los términos y condiciones y confirmar su registro para continuar con el procedimiento.

Una vez dentro de la plataforma, deberán localizar el evento denominado 'Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas' (Click aquí). Posteriormente, tendrán que seleccionar la categoría 'Público General' y escoger uno de los bloques de ubicación que todavía cuenten con disponibilidad.

Cada usuario podrá solicitar un máximo de ocho entradas: una para sí mismo y hasta siete adicionales para sus acompañantes. Sin embargo, si se realiza una solicitud grupal, todos los boletos quedarán asignados al mismo bloque de ubicación, sin posibilidad de elegir sectores diferentes en una sola operación.

Otro aspecto importante es el registro de los asistentes. Será necesario ingresar correctamente los nombres, apellidos y números de documento de identidad de cada persona. Los ciudadanos peruanos deberán consignar su DNI, mientras que los extranjeros podrán utilizar su pasaporte o carné de extranjería.

Después de verificar la información, el usuario deberá confirmar la solicitud. Las entradas digitales incluirán un código QR y quedarán almacenadas en su cuenta de Ticketmaster para ser presentadas desde el celular o impresas.

¿Qué documentos necesitas y cómo será el ingreso a Las Palmas?

La organización estableció que cada asistente deberá respetar la puerta y el horario asignados automáticamente por el sistema, de acuerdo con el bloque seleccionado. No será posible escoger libremente el acceso al recinto , por lo que será indispensable revisar las indicaciones consignadas en el boleto.

Para ingresar se deberá presentar la entrada con código QR, ya sea impresa o desde un dispositivo móvil, junto con el documento de identidad físico registrado durante la inscripción. Los integrantes de un mismo grupo no tendrán que llegar necesariamente juntos, siempre que cada uno lleve sus respectivos documentos.

En el caso de las personas con discapacidad o movilidad reducida, se habilitará una zona especial con acceso diferenciado por la Puerta N.º 2. Podrán asistir con un acompañante, quien también deberá contar con su entrada, y recibirán apoyo del personal voluntario.

Asimismo, los menores de edad necesitarán su propio boleto y documento de identidad, además de acudir acompañados por sus padres o tutores. Se permitirá el ingreso de coches de bebé para niños de hasta cinco años.

El recinto también contará con puntos de atención médica, ambulancias, servicios higiénicos y espacios de hidratación. Las sillas plegables estarán permitidas únicamente para adultos mayores o personas que las requieran por motivos de salud, siempre que sean pequeñas y no dificulten la circulación.

De esta manera, los fieles tendrán cuatro días para completar su inscripción y obtener gratuitamente sus boletos. La recomendación es registrar cuidadosamente los datos de todos los asistentes y revisar las indicaciones de acceso para evitar inconvenientes durante la jornada del 16 de noviembre.