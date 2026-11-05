Callao rinde homenaje al papa León XIV con mural de 400 metros a pocos días de su llegada al Perú

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La expectativa por la pronta llegada del papa León XIV al Perú, como parte de una visita a Sudamérica que también incluye Uruguay y Argentina, crece cada vez más en la población que lo espera. En ese marco, el Callao presentó un mural de 400 metros a modo de homenaje al Santo Padre.

Un mural de 400 metros como homenaje a León XIV

A pocos días para que el sumo pontífice arribe a territorio nacional, Exitosa realizó un recorrido por el primer puerto y conoció mayores detalles sobre la realización de esta obra de arte en la que ha sido representado saludando y al lado de la Virgen del Carmen y muy cerca de ellos ciudadanos mirándolo portando camisetas de la selección peruana.

Este mural, que tiene como fondo un color celeste, se encuentra localizado en la cuadra 38 de la avenida Argentina en la subestación de Pluz Energía. Acerca de cómo nació la idea de la extensa pintura, dialogamos con Lorena Trelles, vocera de la mencionada entidad.

"Convocamos hace unas semanas a voluntarios, colaboradores que trabajan en Pluz, también a colaboradores de la Diócesis del Callao que han venido hasta acá, junto a artistas barroco. Hemos podido plasmar aquí imágenes del Callao y del Santo Padre para recibirlo en una subestación eléctrica y está muy cerca al aeropuero y al Grupo Aéreo N° 8 por donde va a llegar", manifestó.

Imágenes del mural fueron hechas con pintura especial

Comentó que fue clave trabajar en colaboración con la Diócesis de Callao porque fue quien ayudó en la elección de las estampas representativas del primer puerto y las imágenes más representantivas del máximo representante de la Iglesia católica.

Señaló que incluso se plasmó un aimagen de la fortaleza del Real Felipe y enfatizó que el propósito de la obra no es que solamente se observe cómo los chalacos están esperando a Robert Prevost, sino que cómo el Perú lo está esperando "con muchas ansías".

"Esta pintura se llama fotocatalítica lo que hace es absorver la contaminación del ambiente y es como si hubiésemos plantado 159 árboles justo aquí en la avenida Argentina que es muy contaminada por el paso de los camiones", agregó.

El Callao se suma a las muestra de cariño y homenaje al papa León XIV a pocos días de su llegada al Perú. En la cuadra 38 de la avenida Argentina se ha pintado un mural de 400 metros que se elaboró con colaboradores de Pluz Energía, artistas de barroco y colaboradores de la Diócesis del Callao.