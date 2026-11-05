Instituto tecnológico de Tumbes se inunda tras lluvias: obra de S/ 50 millones no tendría sistema de drenaje

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras las lluvias registradas en la región Tumbes, el Instituto Superior Tecnológico quedo completamente inundado, una construcción que habría demandado una inversión de S/ 50 millones. La situación ha generado preocupación entre los estudiantes y ciudadanos, debido a que el recinto no contaría con un sistema de drenaje para evacuar el agua acumulada.

Instituto Tecnológico de Tumbes queda inundado

Desde el frontis del centro educativo se pudo observar que gran parte de sus instalaciones quedaron cubiertas por el agua, producto de las precipitaciones que se vienen registrando en la región ante la presencia del fenómeno El Niño. Esta situación ha puesto en cuestionamiento las condiciones de infraestructura de una obra que debía garantizar espacios adecuados para la formación académica.

El caso resulta especialmente preocupante debido a que el instituto cuenta con el licenciamiento correspondiente, una condición que acredita que la institución cumple con los requisitos básicos de calidad establecidos. Sin embargo, las inundaciones evidenciarían dificultades en la infraestructura para afrontar las intensas lluvias que afectan a esta zona del país.

🚨 Completamente inundado. Así se encuentra el Instituto Superior Tecnológico de Tumbes. ⛈️ Esta es la primera lluvia de moderada a fuerte intensidad que ha caído sobre la ciudad. https://t.co/k9gxB8gk0k — Jose Miguel Hidalgo (@jmhidalgo) November 5, 2026

Institución restringe el acceso a sus instalaciones

Debido a la acumulación de agua, los estudiantes que necesitan desplazarse por las instalaciones tendrían dificultades para transitar por el primer nivel. Según lo reportado, actualmente solo pueden utilizar las aulas ubicadas en el segundo piso, mientras que las áreas inundadas permanecen expuestas.

A esta situación se suma la presencia de un buzón sin tapa que habría quedado oculto entre el agua acumulada. Este elemento representa un peligro para los estudiantes, docentes y demás personas que circulan por el recinto, debido a que podría ocasionar accidentes al no ser visible desde la superficie.

La situación de las instalaciones inundadas han generado molestia entre los ciudadanos, quienes cuestionan la falta de medidas para evitar que el centro educativo vuelva a quedar bajo el agua durante la temporada de lluvias.

Segundo año consecutivo que el instituto se inunda

Otro aspecto que ha despertado preocupación es que esta no sería la primera vez que el Instituto Superior Tecnológico de Tumbes enfrenta una situación similar. Según lo reportado, se trata del segundo año consecutivo en que sus instalaciones resultan inundadas por las precipitaciones, sin que se hayan implementado soluciones definitivas.

Finalmente, el Instituto Superior Tecnológico de Tumbes, cuya infraestructura, valorizada en más de S/ 50 millones, vuelve a quedar bajo el agua por segundo año consecutivo. Asimismo, se exigen soluciones definitivas, como la implementación de un sistema de drenaje que permita evacuar las precipitaciones y evitar nuevas inundaciones.