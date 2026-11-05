Juntos por el Perú presenta proyecto para ampliar Reinfo hasta el 2028 y revisar concesiones ociosas

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de Juntos por el Perú, a iniciativa de la diputada Analí Márquez Huanca, presentó el Proyecto de Ley N.° 00744-2026-2031-CD, que busca extender excepcionalmente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2028.

¿Qué plantea el proyecto para ampliar el Reinfo hasta 2028?

La iniciativa plantea que este procedimiento continúe hasta que culminen el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, así como las actuaciones de verificación y reversión de concesiones mineras consideradas ociosas. No obstante, establece que la ampliación no podrá superar la fecha límite de diciembre de 2028.

El documento señala que la finalidad de la propuesta es conocer la situación real de la actividad minera, promover el uso productivo de las concesiones y facilitar el acceso de pequeños productores mineros y mineros artesanales a la formalidad.

De acuerdo con el texto presentado, el proceso de formalización minera integral podrá extenderse excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de 2028. Para ello, se deberá completar el censo nacional del sector y las verificaciones correspondientes sobre las concesiones mineras.

La propuesta también busca articular la información de la actividad minera con la verificación de obligaciones, la protección del ambiente y el respeto de los derechos de los trabajadores y las poblaciones involucradas.

Otro aspecto importante es que el proyecto plantea revisar las concesiones que no cumplen con sus obligaciones y que permanecen sin un aprovechamiento productivo. Con ello, se busca identificar aquellas áreas que podrían ser revertidas para permitir el acceso de nuevos operadores mineros.

Grandes concesiones pagarían hasta US$20 por hectárea

La iniciativa legislativa también propone modificar los artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, relacionados con el derecho de vigencia y las penalidades por incumplimiento de producción.

Entre los cambios figura una nueva escala de pagos anuales por hectárea para los titulares de concesiones mineras. Según el documento, quienes acumulen hasta 10 mil hectáreas pagarían US$3 por cada una; aquellos que tengan más de 10 mil y hasta 50 mil hectáreas abonarían US$5.

En tanto, para extensiones superiores a 50 mil y hasta 100 mil hectáreas, el monto ascendería a US$10, mientras que los titulares con más de 100 mil hectáreas pagarían US$20 anuales por cada hectárea.

La iniciativa de Juntos por el Perú plantea cambios que van más allá de una nueva prórroga del Reinfo, pues también busca modificar las condiciones para conservar concesiones mineras. Sin embargo, se trata de un proyecto legislativo que todavía deberá ser evaluado y debatido por el Congreso, por lo que la ampliación hasta 2028 aún no está aprobada.