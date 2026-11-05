Huancayo: lanzamiento de moneda de S/1 definió al nuevo alcalde del distrito de Quichuay

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un hecho poco habitual se registró en el distrito de Quichuay, en Huancayo. Acción Popular y Batalla Perú empataron en los resultados electorales, por lo que la definición del próximo alcalde se realizó mediante el lanzamiento de una moneda de S/ 1.

Una moneda de S/1 ayudó a definir al nuevo alcalde de Quichuay

En las inmediaciones del Jurado Electoral Especial de Huancayo (EEH) se llevó a cabo este jueves, 5 de noviembre. En esta oportunidad, nuestro medio conoció que dicho acto contaría con la presencia de una notaria pública para que pueda validar metodología. Así lo ha dado a conocer el titular del EEH, Luis Amaniego Cornelio, quie bridnó mayores detalles en qué consistía.

"Se tira una moneda de S/1 y cada de los candidatos que han empatado decide si va por cara o por sello. Para eso hay una ánfora que probablemente se escoge para que temga la primera opción de cara o sello", señaló.

En esa línea, resaltó que la presencia de la notaria es fundamental porque "da fe" del mencionado acto público. Además, precisó que este empate es el primero dentro de la provincia de Huancayo y la jurisdicción electoral.

Con ello se buscó garantizar la transparencia y legalidad del procedimiento para la proclamación de las listas ganadoras en los comicios de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Al cerrar la nota se conoció que Acción Popular fue el partido político que ganó el sorteo de la moneda y pondrá un regidor en el distrito de Quichuay, en territorio huancaíno.

Un hecho similar en el distrito Conima en Puno

Al igual que en el caso de Quichuay, un caso similar se desarrolló en el sur del país, específicamente en Puno. Allí, el Jurado Electoral Especial de la provincia de Huancané convocó a un sorteo con moneda al aire al alcalde del distrito de Conima, entre Salomino Mamani Quispe, de País Para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, quienes obtuvieron 671 votos cada uno tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Es por ello que todo se definió mediante el desarrollo de un sorte público se llevó a cabo este miércoles, 4 de noviembre, desde las 10:00 a.m. en el que resultó como ganador el candidato del partido político Somos Perú.

Quispe Capajaña reveló que en el último momento decidió elegir la opción de la moneda en el lado del sello lo que terminó favoreciéndole para resultar ser el flamante burgomaestre de la jurisdicción puneña.