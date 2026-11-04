Papa León en el Perú: Ministerio Público desplegará 145 fiscales para supervisar seguridad en su visita

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV llegará al Perú el próximo 11 de noviembre para su primera visita oficial al país, que contempla un recorrido por Callao, Lima, Lambayeque, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Ante ello, el Ministerio Público ha dispuesto que 145 fiscales lo acompañen para garantizar su seguridad.

Presentes en seis regiones

A través de un comunicado en redes sociales, la Fiscalía dio a conocer de este despliegue en todos los departamentos donde el sumo pontífice llegará durante los cinco días que estará en el país. Con ello, se verificará que las actividades que realice cuenten con la medidas para proteger su integridad y la de los asistentes.

"¡Nos preparamos para la visita del papa León XIV! Del 11 al 16 de noviembre, el Ministerio Público desplegará cerca de 145 fiscales en seis regiones del país para supervisar medidas de seguridad, aforos y prevenir delitos durante la visita papal", reza la descripción de la publicación.

🇵🇪 ¡Nos preparamos para la visita del papa León XIV! Del 11 al 16 de noviembre, el Ministerio Público desplegará cerca de 145 fiscales en seis regiones del país para supervisar medidas de seguridad, aforos y prevenir delitos durante la visita papal. https://t.co/89hxorMPwV — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 4, 2026

El pontífice ofrecerá misas masivas en Lima y en Lambayeque, donde se espera que miles de fieles asistan a ser parte de la celebración. Para ello, además de fiscales se movilizarán contingentes de la Policía Nacional, EsSalud, bomberos y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

La estimación para las actividades oficiales que realice el papa León XIV durante su recorrido es de 3.4 millones de personas, con la liturgia en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, como la que congregaría más asistentes, con 1.2 millones. En la que ofrecerá en Pimentes se esperan unos 900 mil fieles.

Programa del papa León XIV en Perú

El miércoles 11 de noviembre a las 5:30 de la tarde se espera que el vicario de Cristo pise suelo nacional proveniente de Argentina. Será recibido en Palacio de Gobierno y se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori antes de sostener una reunión con representantes de la sociedad civil y el cuerpo democrático.

Al día siguiente realizará más actividades y el viernes 13 se dirigirá hacia Chiclayo, arribando a las 09:30 de la mañana. Para las 10:30 a.m. está programada la misa en pampas de Pimentel y permanecerá hasta el día siguiente, cuando enrumbará a Cusco y posteriormente a Pucallpa.

Para garantizar la seguridad durante la visita del papa León XIV al Perú, el Ministerio Público dio a conocer que desplegará 145 fiscales en todas las regiones donde tendrá actividades. A esto se le suma la presencia de la PNP, bomberos, EsSalud y otras entidades.