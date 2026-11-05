Gianni Infantino ya cuenta con dos rivales que buscan destronarlo como presidente de la FIFA

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Comienza la batalla por lograr la presidencia de la FIFA. En esta ocasión el actual titular del organismo deportivo, Gianni Infantino, no corre esta vez solo, sino que la disputa tiene dos caras que pretenden destronarlo del actual cargo que ejerce.

El más reciente rival que tiene Gianni Infantino

La carrera por conocer quién será la cabeza de la FIFA comienza cada vez más a tomar forma. Ahora Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA) dio a conocer que competirá por presidir el máximo cargo del organismo rector del fútbol mundial en las elecciones de 2027.

El dirigente nipón hizo oficial su decisión tras recibir el respaldo unánime de la junta directiva de la JFA, que expresó su apoyo a la candidatura durante una reciente reunión celebrada en Tokio.

Vale indicar que, Tashima aseguró que su postulación responde a la necesidad que existe de defender los principios que, desde su óptica, deben orientar el futro del fútbol internacional

"Agradezco poder hacer este anuncio con el pleno apoyo de la JFA. No se trata de ganar o perder, sino de transmitir al mundo la actitud honesta, sólida e íntegra que ha forjado el fútbol japonés. La FIFA necesita los valores que hemos defendido", expresó en declaraciones recogidas por el diario deportivo japonés Sports Nippon.

Además, Tashima reveló que tomó la decisión definitiva de presentarse la semana pasada. Además, reconoció que no identifica actualmente a una figura con suficiente fuerza para competir con Infantino, aunque advirtió sobre los riesgos de que el actual presidente consiga renovar su mandato sin enfrentar una elección disputada.

UEFA may still put forward another candidate before November 18, but it's understood Kozo Tashima has support from several federations in Europe. UEFA aware he planned to stand. Tashima will also likely split the Asia vote. Jordan expected to back him.🇯🇵 https://t.co/SMXemWKsJa — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 5, 2026

El otro contrincante de Gianni Infantino

Su irrupción añade un nuevo capítulo a la disputa por el liderazgo de la FIFA. Casi un mes antes, el suizo Ramón Vega también había manifestado su intención de desafiar a Infantino, candidatura que posteriormente hizo oficial

Al frente del organismo rector del fútbol mundial desde 2016, el italo-suizo Gianni Infantino, de 56 años, sigue siendo el gran favorito en las elecciones que se celebrarán durante el Congreso de la FIFA el 18 de marzo de 2027 en Rabat.

Esto a pesar de las críticas que viene recibiendo el aún presidente de la FIFA desde el anuncio de un proyecto abortado de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Como vemos, Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), y el suizo Ramón Vega son dos rivales que buscarán destronar de la presidencia de la FIFA, Gianni Infantino.