El Niño: alerta por la pérdida de 600 hectáreas de cultivos de banano en Tumbes y agricultores evalúan paro

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Manuel Cedillo, presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes, alertó sobre las pérdidas que vienen sufriendo los agricultores debido a los efectos del fenómeno El Niño. Según indicó, alrededor de 600 hectáreas de cultivos de banano habrían quedado en el suelo.

Afectación a la producción agrícola y daños en los cultivos

Sobre las consecuencias de este evento climático en los campos de cultivo, el presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes, Manuel Cedillo, detalló la magnitud de los daños materiales registrados en el distrito fronterizo.

"En la madrugada del día de ayer los fuertes vientos que venían de la Costa, del Ecuador han azotado aquí en el distrito de Aguas Verdes de la provincia de Zarumilla tumbando casi la mayor parte de producciones de plantaciones de banano", indicó.

Las evaluaciones preliminares realizadas por los agricultores locales confirman una extensión considerable de terreno productivo afectado por la fuerza de los elementos meteorológicos. La pérdida de estas hectáreas representa un golpe directo para el rendimiento anual del sector bananero en la región norteña.

"Tenemos un promedio, hoy estamos en evaluación de un promedio de 600 hectáreas de banano que están en el suelo toda esa producción se ha perdido afectando al productor bananero en esta zona norte", detalló Manuel Cedillo.

Impacto socioeconómico y demandas de atención al sector agrario

La destrucción de los sembríos de banano genera una cadena de consecuencias negativas para la economía de la localidad, impactando de forma directa a los trabajadores que dependen de esta actividad estacional. Las familias dedicadas al cultivo ven reducidos sus ingresos ante la imposibilidad de comercializar la producción afectada.

Ante esta situación de emergencia, los productores locales señalaron la necesidad de recibir apoyo inmediato por parte de las autoridades gubernamentales y los gobiernos locales para mitigar el impacto financiero en la zona afectada.

Asimismo, el presidente de la Central de Productores de Banano de Tumbes, expresó la preocupación del sector por las pérdidas ocasionadas por el fenómeno El Niño. Ante esta situación, los agricultores solicitan la intervención del Midagri y no descartan realizar un paro para exigir medidas de apoyo.

En ese sentido, el fenómeno El Niño requiere una atención integral por parte de las autoridades del Gobierno Ejecutivo y los gobiernos locales de Tumbes, a fin de articular medidas de mitigación y financiamiento de emergencia que permitan rescatar la economía del sector agrario y salvaguardar los puestos de trabajo en el distrito de Aguas Verdes y la provincia de Zarumilla.