Crisis en Paraguay: ¿quién asumiría la Presidencia tras la renuncia de Santiago Peña?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay. Tras ello, surge la interrogante sobre quién lo reemplazará en el cargo, en medio de la crisis por el escándalo de Ueno Bank: según la Constitución, Pedro Alliana podría asumir el mandato hasta agosto de 2028.

Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay

Paraguay enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre política luego de que Santiago Peña presentara su renuncia a la Presidencia este jueves 5 de noviembre de 2026. La decisión se produjo en medio de la crisis desatada por el colapso bancario de Ueno Bank.

A través de un video, Peña pidió disculpas a la población paraguaya si en algún momento había fallado a la confianza depositada en su gobierno. Asimismo, destacó que su prioridad en este momento es "la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros en nuestro sistema financiero".

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país. (...) Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", expresó.

Tras el mensaje que brindó en un video compartido en su cuenta oficial de X, se dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político a Santiago Peña, con 78 votos a favor y 0 en contra. Ahora, la decisión pasará al Senado.

Rechazan juicio político a Pedro Alliana: ¿asumirá la Presidencia?

Además, se reportó que la Cámara de Diputados resolvió rechazar el proyecto de resolución por el cual se formulaba la acusación para someter a juicio político al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, al no reunirse la mayoría constitucional de dos tercios requerida para el efecto.

Por ello, según el artículo 234 de la Constitución paraguaya, quedaría libre para poder asumir el cargo de la Presidencia, sin necesidad de someterse a comicios populares ni a una votación parlamentaria. ¿Pero quién es Pedro Alliana, posible sucesor de Peña?

Art. 234 Constitución de Paraguay

¿Quién es Pedro Alliana, quien sucedería a Peña en Paraguay?

De acuerdo a medios internacionales como 'La Voz', el político conocido como "Mangui", inició su trayectoria legislativa tras ser electo gobernador de Ñeembucú en 2008. En 2013 dio el salto a la política como diputado, cargo que ocupó durante una década y cuya Cámara presidió entre 2019 y 2022.

Es uno de los principales referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como el Partido Colorado. En 2023, Pedro Alliana fue elegido para acompañar a Santiago Peña en la fórmula presidencial. Ambos ganaron las elecciones generales del 30 de abril y asumieron el 15 de agosto de ese año.

En abril de 2026, Alliana confirmó su intención de competir por la Presidencia en las elecciones generales de 2028. Sin embargo, la renuncia de Santiago Peña este jueves modifica el panorama político de Paraguay.

De esa forma, de acuerdo con el artículo 234 de la Constitución Nacional de Paraguay, si el Congreso acepta la renuncia de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana debería asumir la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis política y financiera que atraviesa el país por el colapso de Ueno Bank.