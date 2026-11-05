The World's 50 Best Restaurants 2026: tres restaurantes peruanos ingresan al top mundial

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 4 de noviembre se llevó a cabo en Lima la ceremonia de una nueva edición de 'The World's 50 Best Restaurants 2026', en la que tres restaurantes peruanos destacaron al ingresar en la lista oficial de los mejores del mundo.

Lima es la sede de la edición 'The 50 Best Restaurants 2026'

Dentro de la ceremonia, el país vuelve a capturar todas las mirada alrededor del mundo por haber figurado en el ranking mundial de los 50 mejores restaurantes. El evento realizado en el Teatro Municipal de Lima reunió a una serie de representantes del ámbito gastonómico para dar el reconocimiento por sus exitosos establecimientos que están al alcance del público.

En esta edición, Perú logró posicionar a tres representantes en el prestigioso listado: Kjolle, que alcanzó el séptimo lugar; Mérito, ubicado en la decimotercera posición, y Mayta, que se situó en el puesto 45.

¡Qué noche para el Perú! 🇵🇪✨Kjolle (7), Mérito (13) y Mayta (45) dejaron el nombre de nuestra gastronomía en lo más alto de The 50 Best Restaurants 2026. Aplausos infinitos para sus equipos por hacernos vibrar en casa y demostrarle al planeta la fuerza de nuestros sabores. ¡Orgullo total! 🍽️🔥 Créditos: @The50Global #MarcaPerú #50BestEnLima #50BestRestaurants — Marca PERÚ 🇵🇪 (@marcaPERU) November 5, 2026

Lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026

Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). Gaggan (Bangkok, Tailandia). Alchemist (Copenhague, Dinamarca) Quintonil (Ciudad de México, México). Wing (Hong Kong) The Chairman (Hong Kong) Kjolle (Lima, Perú) Kadeau (Copenhague, Dinamarca) DiverXO (Madrid, España) Plénitude (París, Francia) Atomix (Nueva York, Estados Unidos). Sorn (Bangkok, Tailandia) Mérito (Lima, Perú) Sühring (Bangkok, Tailandia) Odette (Singapur) Tuju (São Paulo, Brasil). Mingles (Seúl, Corea del Sur) Nusara (Bangkok, Tailandia) Jan (Múnich, Alemania) Piazza Duomo (Alba, Italia) Meet the Bund (Shanghái, China) Boragó (Santiago de Chile, Chile) Vyn (Skillinge, Suecia) Al Gatto Verde (Módena, Italia) Lasai (Río de Janeiro, Brasil) Masque (Bombay, India) Reale (Castel di Sangro, Italia) Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos) Enigma (Barcelona, España) Steirereck (Viena, Austria) Celele (Cartagena de Indias, Colombia) Potong (Bangkok, Tailandia) Elkano (Getaria, España) Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia) La Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica) Ru Yuan (Hangzhou, China) Nuema (Quito, Ecuador) Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia) Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza) Jordnær (Copenhague, Dinamarca) Onjium (Seúl, Corea del Sur) Bozar (Bruselas, Bélgica) Le Calandre (Rubano, Italia) Don Julio (Buenos Aires, Argentina) Mayta (Lima, Perú) El Chato (Bogotá, Colombia) Le Louis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco) Ikoyi (Londres, Reino Unido) Naar (Kasauli, India) Saint Peter (Sídney, Australia)

Finalmente, de esta manera, la gastronomía peruana vuelve a destacar en el escenario internacional al conseguir tres posiciones entre los 50 mejores restaurantes del mundo. Asimismo, la realización de esta ceremonia en Lima representa un reconocimiento a la cocina nacional y consolida a la capital como un punto de encuentro para importantes referentes de la industria culinaria mundial.