Argentina firma su presencia en semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/07/2026
Argentina selló su clasificación a semifinales del Mundial 2026 en un reñido partido tras vencer 3-1 a Suiza. Alexis Mac Allister abrió el triunfo a los 10' del primer tiempo, sin embargo, el empate suizo vendría en la segunda mitad a los 67' gracias a Dan Ndoye hasta los 90 minutos el marcador no se movió por lo que se fueron a tiempo extra.
Ya en el primer suplementario se vio a Argentina con mejor físico y el conjunto Suizo, que se había quedado con un hoimbre menos tras la expulsión de Embolo, en la primera parte tan solo resistió.
No obstante, Julián Álvarez a los 112' con un golazo al ángulo del arco de Kobel para firmar el 2-1 y para sentenciar el cotejo apareció Lautaro Martínez en en el epílogo del encuentro sellando así su presencia en la siguiente ronda en la que se medirá ante Inglaterra.
Argentina vs. Suiza: sigue AQUÍ el minuto a minuto
Final del partido. Argentina clasificó a semifinales tras derrotar 3-1 a Suiza y se medirá ante Inglaterra.
120+1' | El 'Toro' apareció y estampa el 3-1
Lautaro Martínez aparece para sellar el triunfo, en una contra rápida y ganar el rebote que dio Kobel tras un disparo de Almada.
117' | Tiro libre a favor de Suiza
Tiro libre para Suiza y despeja Argentina.
115' | Rubén Vargas se estrena en el partido
Cambio en Suiza. Entra Rubén Vargas por Freuler para tratar de hacer el empate en estos últimos minutos.
112' | ¡Gooool de Argentina! Álvarez firma el 2-1
Picó la 'Araña'. Julián Álvarez anotó un golazo al ángulo del arco de Kobel y estampa el 2-1.
110' | Argentina mueve el banquillo
Cambio en Argentina. Se va Paredes y entra José Manuel López para quemar las naves arriba. Previamente, Lisandro envió un pase a Lautaro al que no pudo llegar el delantero del Inter de Milán.
108' | Suiza realiza cambios
Salió Amdouni solo al contraataque y Widmer, que apareció por allí, falló el pase para el jugador del Burnley.
106' | Arranca el segundo tiempo extra
Inicia el segundo tiempo suplementario. Se marchó Romero, entró Otamendi.
Final del primer tiempo suplementario
102' | Tiro libre para Argentina
Suiza resiste ante todo. Se queda la pelota de Messi en la barrera de los europeos tras un tiro libre.
100' Suiza está bien plantada
Pese a la inferioridad Suiza ha encontra a un Kobel seguro, sí, pero no está llegando fácil Argentina.
98' | Otra tarjeta amarilla para Argentina
Lautaro vio la tarjeta amarilla por una entrada bastante tonta sobre Akanji.
97' | Almada ve la tarjeta amarilla
Thiago Almada recibe tarjeta amarilla tras abrazar y derribar a un jugador suizo.
96' | Zakaria sale del partido y entra Jashari
Cambio en Suiza. Se fue Zakaria por Jashari.
93' | Thiago Almada se hace presente con un disparo
Buena combinación de Almada con Julián que acabó con un disparo manso del mediapunta.
92' | Julián intenta desde fuera del área suiza
Disparo de Julián desde lejos que se va muy fuera.
91' Thiago Almada entra al terreno de juego
Ha habido cambio en Argentina. Se marchó Enzo, entró Almada.
Inició el primer tiempo suplementario
Final del partido. Se jugará tiempo extra entre Argentina y Suiza.
90+9' | Atajadón de Kobel
Kobel manda al tiro de esquina una peligrosa tijera que sacó Lisandro ajustada al palo largo.
90+5' | Cambio en Suiza
Cambio en Suiza mientras se atiende a Zakaria. Entra Cömert por Ricardo Rodríguez.
90 +3' | González intentó
Disparo muy desviado de Nico González.
90 + 1| Messi sorprende, pero no fue efectivo
Tras una buena jugada colectiva en el medio, Messi engañó a todos con un enganche con su zurda y sacó un remate de derecha
90' | Se jugarán 9 minutos más
El árbitro determina que Argentina y Suiza jugarán 9 minutos más tras llegar a los 90'.
84' | Gran respuesta de Kobel ante Messi
Lionel Messi quiso sorprender picándole el balón a Kobel, pero este respondió de buena manera. Se anula la jugada por off side.
78' Se reanuda el partido
El balón rueda nuevamente en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
75' Pausa de rehidratación
Argentina y Suiza toman la pausa de rehidratación.
73' | Embolo recibe tarjeta roja, sale llorando y Suiza se queda con 10 jugadores
Tras simular una falta de Leandro Paredes, el árbitro fue al VAR y decidió sacarle la amarilla al jugador argentino y sancionar al delantero suizo con tarjeta roja.
67' | Gol de Ndioye y marca el empate para Suiza
Se veía venir y Argentina no hizo nada para evitarlo. Tras una buena jugada sobre la izquierda, Ndoye hizo el 1-1.
66' | Suiza brinda sus mejores momentos
Primero un disparo de Ndoyé y otro de Xhaka, en ambas ocasiones lo salva el Dibu Martínez.
62' | Contra de Suiza acaba en córner
Suiza tuvo una buena contra tras el tiro libre a favor de la Albiceleste, Ndoye buscó dar un pase, pero Nahuel Molina la manda al tiro de esquina.
61 Falta contra Tagliafico
Sow derriba a Nicolás Tagliafico por detrás y marcan tiro libre para Argentina
56' | Leandro Paredes debió salir de la cancha por un momento
Paredes sale del terreno de juego por un minuto tras quedar sentido.
54' | Paredes despeja un balón peligroso
Paredes despejó una pelota peligrosa de Suiza y quedó golpeado
52' | Fernández no logra conectar el centro de Messi
Lionel Messi lanza un buen centro, sin embargo, Enzo Fernández no logró
49' | Un cierre extraordinario
Tras una buena contra de Suiza, Lisandro Martínez se jugó todo para tapar el remate de Embolo que había quedado mano a mano con el 'Dibu'.
48' | Remate cruzado, pero desviado
Tras un pase filtrado de Messi, Molina probó desde fuera del área, pero el esférico se fue ancho del arco de Kobel.
47' | Fuerte infracción contra Sow
Nicolás Tagliafico realizó fuerte infracción al empeñoso Sow y marcan tiro libre para el conjunto suizo.
Inicia el segundo tiempo
Argentina va con la ventaja en el marcador
Pese a que Argentina está llevándose la victoria parcial, en el trámite del partido, el equipo de Scaloni nunca pudo dominar con claridad y le costó agarrar la pelota ante la presión alta del conjunto europeo, aunque no sufrió en defensa.
Finaliza el primer tiempo
Con un gol de Alexis Mac Allister, la selección argentina le gana 1-0 a Suiza y, por ahora, se mete a semifinales del Mundial 2026.
45' | Molina golpea con el hombro a Ndoye
Falta contra Ndoye. Molina quería ganar el balón, pero lo golpea con el hombro en la cabeza.
43' | La primera tarjeta amarilla del partido
Embolo le pega un golpazo y derriba a Paredes.
41' | Falta cerca al área de Argentina
Sow llegaba por la banda derecha y Leando Paredes lo derribó con una barrida cercana al área de Argentina.
35' | 'Dibu' Martínez responde bien en un tiro libre peligroso
Rieder saca un centro venenosísimo, pero antes salía el 'Dibu' y despejó el balón con los puños.
34' '| Tiro libre para Suiza
Julián Álvarez comete falta y se cobra un tiro importante para Suiza.
33'| Tiro de esquina para Suiza tras centro peligroso
Molina manda un balón al córner tras un acercamiento de peligro de Suiza, con un pase largo que llegaba ya para Embolo.
31' | Uff por poco Embolo logra conectar el balón
Suiza se falló una jugada clara de gol. 'Dibu' Martínez achicó bien y 'Licha' Martínez puso el cuerpo para evitar que Embolo dispare en área chica,
29' | Suiza tiene la posesión del balón
Suiza se adueña del balón, pero Argentina está a la expectativa del error y desde allí generar peligro.
27' | Xhaka derriba a De Paul
Xhaka comete falta fuerte contra De Paul y queda tendido en el césped.
22' | Pausa de rehidratación
Argentina y Suiza toman la pausa de rehidratación.
20 ' | Sou intentó sorprender el arco de Argentina
Sow disparó contra el arco argentino, pero 'Dibu' Martínez controló el esférico sin mayor peligro.
17' | Rodríguez comete falta a De Paul
El balón ahora es de Argentina y en su propósito de robar el balón, Rodríguez cometió falta a De Paul.
13' | Suiza quedó golpeado tras el gol argentino
La escuadra europea se llena de imprecisiones tras tener el marcador en contra.
10' | ¡Gooool de Argentina!
Lionel Messi lanzó un tiro de esquina perfecto y Alexis Mac Allister, que se cobró su revancha, marcó el primer gol del partido.
8' | Cabecea Mac Allister pero se va al tiro de esquina
Mac Allister no logra calzar le redonda del todo, pero termina en córner tras chocar en Embolo.
7' | Xhaka intentó desde larga distancia
Granit Xhaka, el '10' de Suiza, buscó generar peligro desde lejos, sin embargo, su lanzamiento se fue muy desviado.
6' | Suiza se presenta con mayor contundencia
El combiando helvético se mete al área rival, mientras que a Argentina le cuesta tener la pelota.
¡Pitazo inicial! El balón ya rueda en el Arrowhead Stadium. Argentina y Suiza van por su clasificación a semifinales de la Copa del Mundo 2026.
Se da un minuto de silencio tras el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica.