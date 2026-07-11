Argentina firma su presencia en semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Argentina selló su clasificación a semifinales del Mundial 2026 en un reñido partido tras vencer 3-1 a Suiza. Alexis Mac Allister abrió el triunfo a los 10' del primer tiempo, sin embargo, el empate suizo vendría en la segunda mitad a los 67' gracias a Dan Ndoye hasta los 90 minutos el marcador no se movió por lo que se fueron a tiempo extra.

Ya en el primer suplementario se vio a Argentina con mejor físico y el conjunto Suizo, que se había quedado con un hoimbre menos tras la expulsión de Embolo, en la primera parte tan solo resistió.

No obstante, Julián Álvarez a los 112' con un golazo al ángulo del arco de Kobel para firmar el 2-1 y para sentenciar el cotejo apareció Lautaro Martínez en en el epílogo del encuentro sellando así su presencia en la siguiente ronda en la que se medirá ante Inglaterra.

Argentina vs. Suiza: sigue AQUÍ el minuto a minuto

Final del partido. Argentina clasificó a semifinales tras derrotar 3-1 a Suiza y se medirá ante Inglaterra.

120+1' | El 'Toro' apareció y estampa el 3-1

Lautaro Martínez aparece para sellar el triunfo, en una contra rápida y ganar el rebote que dio Kobel tras un disparo de Almada.

¡¡A SEMIFINALES DEL MUNDIAL!! ¡¡AGÓNICO GOL DEL TORO MARTÍNEZ PARA EL 3-1 FINAL DE ARGENTINA ANTE SUIZA!!



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117' | Tiro libre a favor de Suiza

Tiro libre para Suiza y despeja Argentina.

115' | Rubén Vargas se estrena en el partido

Cambio en Suiza. Entra Rubén Vargas por Freuler para tratar de hacer el empate en estos últimos minutos.

112' | ¡Gooool de Argentina! Álvarez firma el 2-1

Picó la 'Araña'. Julián Álvarez anotó un golazo al ángulo del arco de Kobel y estampa el 2-1.

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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110' | Argentina mueve el banquillo

Cambio en Argentina. Se va Paredes y entra José Manuel López para quemar las naves arriba. Previamente, Lisandro envió un pase a Lautaro al que no pudo llegar el delantero del Inter de Milán.

108' | Suiza realiza cambios

Salió Amdouni solo al contraataque y Widmer, que apareció por allí, falló el pase para el jugador del Burnley.

106' | Arranca el segundo tiempo extra

Inicia el segundo tiempo suplementario. Se marchó Romero, entró Otamendi.

Final del primer tiempo suplementario

102' | Tiro libre para Argentina

Suiza resiste ante todo. Se queda la pelota de Messi en la barrera de los europeos tras un tiro libre.

100' Suiza está bien plantada

Pese a la inferioridad Suiza ha encontra a un Kobel seguro, sí, pero no está llegando fácil Argentina.

98' | Otra tarjeta amarilla para Argentina

Lautaro vio la tarjeta amarilla por una entrada bastante tonta sobre Akanji.

97' | Almada ve la tarjeta amarilla

Thiago Almada recibe tarjeta amarilla tras abrazar y derribar a un jugador suizo.

96' | Zakaria sale del partido y entra Jashari

Cambio en Suiza. Se fue Zakaria por Jashari.

93' | Thiago Almada se hace presente con un disparo

Buena combinación de Almada con Julián que acabó con un disparo manso del mediapunta.

92' | Julián intenta desde fuera del área suiza

Disparo de Julián desde lejos que se va muy fuera.

91' Thiago Almada entra al terreno de juego

Ha habido cambio en Argentina. Se marchó Enzo, entró Almada.

Inició el primer tiempo suplementario

Final del partido. Se jugará tiempo extra entre Argentina y Suiza.

90+9' | Atajadón de Kobel

Kobel manda al tiro de esquina una peligrosa tijera que sacó Lisandro ajustada al palo largo.

90+5' | Cambio en Suiza

Cambio en Suiza mientras se atiende a Zakaria. Entra Cömert por Ricardo Rodríguez.

90 +3' | González intentó

Disparo muy desviado de Nico González.

90 + 1| Messi sorprende, pero no fue efectivo

Tras una buena jugada colectiva en el medio, Messi engañó a todos con un enganche con su zurda y sacó un remate de derecha

90' | Se jugarán 9 minutos más

El árbitro determina que Argentina y Suiza jugarán 9 minutos más tras llegar a los 90'.

84' | Gran respuesta de Kobel ante Messi

Lionel Messi quiso sorprender picándole el balón a Kobel, pero este respondió de buena manera. Se anula la jugada por off side.

78' Se reanuda el partido

El balón rueda nuevamente en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

75' Pausa de rehidratación

Argentina y Suiza toman la pausa de rehidratación.

73' | Embolo recibe tarjeta roja, sale llorando y Suiza se queda con 10 jugadores

Tras simular una falta de Leandro Paredes, el árbitro fue al VAR y decidió sacarle la amarilla al jugador argentino y sancionar al delantero suizo con tarjeta roja.

67' | Gol de Ndioye y marca el empate para Suiza

Se veía venir y Argentina no hizo nada para evitarlo. Tras una buena jugada sobre la izquierda, Ndoye hizo el 1-1.

66' | Suiza brinda sus mejores momentos

Primero un disparo de Ndoyé y otro de Xhaka, en ambas ocasiones lo salva el Dibu Martínez.

62' | Contra de Suiza acaba en córner

Suiza tuvo una buena contra tras el tiro libre a favor de la Albiceleste, Ndoye buscó dar un pase, pero Nahuel Molina la manda al tiro de esquina.

61 Falta contra Tagliafico

Sow derriba a Nicolás Tagliafico por detrás y marcan tiro libre para Argentina

56' | Leandro Paredes debió salir de la cancha por un momento

Paredes sale del terreno de juego por un minuto tras quedar sentido.

54' | Paredes despeja un balón peligroso

Paredes despejó una pelota peligrosa de Suiza y quedó golpeado

52' | Fernández no logra conectar el centro de Messi

Lionel Messi lanza un buen centro, sin embargo, Enzo Fernández no logró

49' | Un cierre extraordinario

Tras una buena contra de Suiza, Lisandro Martínez se jugó todo para tapar el remate de Embolo que había quedado mano a mano con el 'Dibu'.

48' | Remate cruzado, pero desviado

Tras un pase filtrado de Messi, Molina probó desde fuera del área, pero el esférico se fue ancho del arco de Kobel.

47' | Fuerte infracción contra Sow

Nicolás Tagliafico realizó fuerte infracción al empeñoso Sow y marcan tiro libre para el conjunto suizo.

Inicia el segundo tiempo

Argentina va con la ventaja en el marcador

Pese a que Argentina está llevándose la victoria parcial, en el trámite del partido, el equipo de Scaloni nunca pudo dominar con claridad y le costó agarrar la pelota ante la presión alta del conjunto europeo, aunque no sufrió en defensa.

Argentina vs. Suiza: Comparativa de desempeño

Finaliza el primer tiempo

Con un gol de Alexis Mac Allister, la selección argentina le gana 1-0 a Suiza y, por ahora, se mete a semifinales del Mundial 2026.

45' | Molina golpea con el hombro a Ndoye

Falta contra Ndoye. Molina quería ganar el balón, pero lo golpea con el hombro en la cabeza.

43' | La primera tarjeta amarilla del partido

Embolo le pega un golpazo y derriba a Paredes.

41' | Falta cerca al área de Argentina

Sow llegaba por la banda derecha y Leando Paredes lo derribó con una barrida cercana al área de Argentina.

35' | 'Dibu' Martínez responde bien en un tiro libre peligroso

Rieder saca un centro venenosísimo, pero antes salía el 'Dibu' y despejó el balón con los puños.

34' '| Tiro libre para Suiza

Julián Álvarez comete falta y se cobra un tiro importante para Suiza.

33'| Tiro de esquina para Suiza tras centro peligroso

Molina manda un balón al córner tras un acercamiento de peligro de Suiza, con un pase largo que llegaba ya para Embolo.

31' | Uff por poco Embolo logra conectar el balón

Suiza se falló una jugada clara de gol. 'Dibu' Martínez achicó bien y 'Licha' Martínez puso el cuerpo para evitar que Embolo dispare en área chica,

LICHA Y DIBU SALVARON A ARGENTINA



Entre los Martínez impidieron que Embolo concretara el empate para Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/bU8GEdz6q8 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

29' | Suiza tiene la posesión del balón

Suiza se adueña del balón, pero Argentina está a la expectativa del error y desde allí generar peligro.

27' | Xhaka derriba a De Paul

Xhaka comete falta fuerte contra De Paul y queda tendido en el césped.

22' | Pausa de rehidratación

Argentina y Suiza toman la pausa de rehidratación.

20 ' | Sou intentó sorprender el arco de Argentina

Sow disparó contra el arco argentino, pero 'Dibu' Martínez controló el esférico sin mayor peligro.

17' | Rodríguez comete falta a De Paul

El balón ahora es de Argentina y en su propósito de robar el balón, Rodríguez cometió falta a De Paul.

13' | Suiza quedó golpeado tras el gol argentino

La escuadra europea se llena de imprecisiones tras tener el marcador en contra.

10' | ¡Gooool de Argentina!

Lionel Messi lanzó un tiro de esquina perfecto y Alexis Mac Allister, que se cobró su revancha, marcó el primer gol del partido.

¡¡GOLPEA ARGENTINA DE ARRANQUE!! GRAN CENTRO DE LEO MESSI Y CABEZAZO DE MAC ALLISTER PARA EL 1-0 VS. SUIZA.



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8' | Cabecea Mac Allister pero se va al tiro de esquina

Mac Allister no logra calzar le redonda del todo, pero termina en córner tras chocar en Embolo.

7' | Xhaka intentó desde larga distancia

Granit Xhaka, el '10' de Suiza, buscó generar peligro desde lejos, sin embargo, su lanzamiento se fue muy desviado.

6' | Suiza se presenta con mayor contundencia

El combiando helvético se mete al área rival, mientras que a Argentina le cuesta tener la pelota.

¡Pitazo inicial! El balón ya rueda en el Arrowhead Stadium. Argentina y Suiza van por su clasificación a semifinales de la Copa del Mundo 2026.

Se da un minuto de silencio tras el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista que disputó el Mundial 2026 con Sudáfrica.