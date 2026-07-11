FIFA responde a Noruega tras polémica ante supuesto toque de balón en la spidercam frente a Inglaterra

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA sepultó la polémica que reclamaba Noruega tras caer eliminada ante Inglaterra en cuartos de final, confirmando mediante los sensores internos del balón inteligente que la jugada del gol de Jude Bellingham fue totalmente lícita y sin rozar el cable de la cámara aérea.

Verificación tecnológica en la cancha

El sistema tecnológico Connected Ball determinó con total precisión científica que la trayectoria del esférico no sufrió ninguna alteración externa. El máximo organismo del fútbol mundial analizó minuciosamente los datos registrados en el minuto 45+2 del compromiso internacional.

Las herramientas de medición digital demostraron la ausencia total de un impacto en la estructura del dispositivo de transmisión televisiva. La entidad encargada de la disciplina deportiva emitió un dictamen técnico definitivo para esclarecer los reclamos de la delegación nórdica.

La delegación noruega protestó de manera airada un supuesto contacto que debió invalidar la acción ofensiva de sus rivales directos. Los futbolistas consideraban que el despeje del portero Ørjan Nyland rozó la estructura del dispositivo de transmisión antes del remate final.

El cuerpo técnico del combinado escandinavo exigió una revisión inmediata de las imágenes al considerar que existió una injusticia manifiesta. Las autoridades del compromiso mantuvieron la decisión inicial del terreno de juego amparados en las normativas vigentes de la competencia.

Before England's goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

La jugada continuó con la intervención del futbolista Elliot Anderson antes de que el esférico llegara a la posición del anotador. El centrocampista británico aprovechó el desconcierto generalizado de la defensa oponente para asistir de manera precisa a su compañero de equipo.

Repercusiones reglamentarias del compromiso

El tanto del mediocampista de Inglaterra significó un quiebre emocional decisivo que sentenció la posterior derrota del cuadro de Noruega. El resultado final de uno a dos otorgó la clasificación directa a las semifinales del torneo para el equipo de los tres leones.

Las reglas oficiales estipulan una detención inmediata del juego mediante un balón a tierra si ocurriese un impacto de esta naturaleza. El cuerpo técnico encabezado por Ståle Solbakken reclamó fuertemente estas decisiones ante el árbitro principal francés Clément Turpin.

La victoria de la escuadra dirigida por Gareth Southgate consolida su posición como uno de los candidatos firmes al título global. El combinado inglés logró sobreponerse a la adversidad inicial del partido para revertir el marcador en el tiempo complementario regulado.

Los aficionados noruegos manifestaron su descontento en las plataformas digitales argumentando una falta de claridad en las tomas originales. La aclaración técnica del organismo rector busca mitigar el descontento de los seguidores y resguardar la transparencia institucional.