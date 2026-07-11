Jorge Jesus asume la dirección técnica de Portugal tras la salida de Roberto Martínez

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Portuguesa de Fútbol hizo oficial la contratación de Jorge Jesus como nuevo entrenador. El estratega llegó al cargo para reemplazar al español Roberto Martínez, luego de que el combinado luso quedará fuera de la Copa del Mundo 2026 ante España.

Un nuevo ciclo para el fútbol portugués

El nombramiento responde a la necesidad de renovar la estructura técnica tras los resultados obtenidos en el Mundial 2026. La dirigencia optó por un perfil con amplia trayectoria y conocimiento profundo del medio para liderar esta nueva etapa para Portugal.

Según la Federación Portuguesa de Fútbol, el acuerdo alcanzado con el entrenador garantiza la continuidad del proyecto deportivo por los próximos cuatro años. Este ciclo incluirá los desafíos de la próxima Eurocopa 2028 y la clasificación para el Mundial 2030.

El contrato estipula que el nuevo técnico tendrá autoridad total sobre las convocatorias y la estrategia de campo. Este compromiso busca estabilidad a largo plazo, permitiendo al entrenador planificar los tiempos de trabajo con la flexibilidad necesaria para integrar a los nuevos talentos.

Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus. 🇵🇹 #ViemosParaVencer pic.twitter.com/B9Re2bCuAa — Portugal (@selecaoportugal) July 10, 2026

El estratega llega con el objetivo de implementar su filosofía táctica en una selección que cuenta con talento joven y figuras consagradas. Su experiencia en clubes de alto nivel en Europa, Brasil y Arabia Saudita avala su capacidad para manejar vestuarios de alta exigencia.

Desafíos y visión del estratega

Uno de los puntos centrales en la agenda de Jorge Jesus será gestionar la transición generacional. El técnico deberá definir la estructura de un equipo que busca consolidar su identidad de juego frente a los retos competitivos que afrontará durante los próximos años.

La gestión del grupo será fundamental, especialmente al abordar los roles de los jugadores veteranos frente a las nuevas promesas. El entrenador ha enfatizado que su enfoque se centrará en el rendimiento colectivo, manteniendo una disciplina clara y una jerarquía definida dentro del equipo.

La adaptación de los sistemas defensivos y la creación de juego en el mediocampo serán las prioridades iniciales. El comando técnico evaluará minuciosamente el estado físico de los deportistas, asegurando que todos estén comprometidos con los estándares exigidos para representar al país internacionalmente.

El impacto de este nombramiento también se extiende a la estructura de las divisiones menores. El plan de trabajo contempla una coordinación cercana con las selecciones juveniles para asegurar que el estilo implementado por el técnico mayor se replique en los futuros futbolistas profesionales.