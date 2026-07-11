Roberto Sánchez anuncia movilización para el miércoles 15 de julio en la que exigirá la libertad de Pedro Castillo

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que una entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) califique como "arbitrari" la detención del expresidente Pedro Castillo y pida su liberación "inmediata" y una indemnización", el excandidato presidencial Roberto Sánchez ha anunciado una movilización para sumarse a dicha solicitud.

Roberto Sánchez anuncia movilización para exigir libertad de Pedro Castillo

Este sábado, 11 de julio, el exaspirante al sillón presidencial por Juntos por el Perú utilizó sus redes sociales en el que ha publicado una serie de fotografías de su visita a exteriores del penal Barbadillo, localizado en el distrito de Ate, junto a otros simpatizantes de él y de Castillo Terrones para exigir la liberación de este último.

De acuerdo a las instantáneas se observa también a la excandidata a la vicepresidencia Brígida Curo. Asimismo, se aprecian megáfonops junto a un equipo de sonido y banderolas con el símbolo del partido político con el que Sánchez Palomino postuló en las Elecciones Generales 2026 y el rostro del expresidente con la frase: "¡Castillo libertad!".

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