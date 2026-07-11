Reconocido influencer denuncia que el restaurante de sus padres fue asaltado dos veces

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El reconocido creador de contenido Armando Alberto Ortiz, conocido popularmente en redes sociales como 'El Mindo', denunció públicamente que sus padres fueron víctimas de la delincuencia tras sufrir dos robos consecutivos dentro de su restaurante familiar de comida.

El modus operandi de los asaltantes en el restaurante

Los robos ocurrieron específicamente los días 15 y 18 de junio en el establecimiento comercial Típico Casero, una marca ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Los propietarios manifestaron su preocupación ante la facilidad con la que actuaron los delincuentes.

Los responsables lograron ingresar la primera noche al establecimiento comercial tras violentar las rejas de seguridad de la parte trasera y entrar directamente abriendo un enorme boquete por el techo.

"Tengan cuidado para saber cómo están rodeados y poder saber, en forma detallada, quién es que saca la información interna hacia el exterior. Esta experiencia nos enseña que no nos podemos derrotar. Lo que yo les digo a mis hijos que, ante las dificultades, ni los insultos ni los elogios te pueden distraer de lo que tú sabes que quieres", indicó.

Una vez adentro del punto de venta, los sujetos se llevaron todo el dinero en efectivo que estaba guardado en la caja registradora, una base económica de operaciones, el teléfono celular corporativo y varias básculas electrónicas del negocio.

La investigación policial y la reincidencia del delito

A pesar de que los dueños mandaron a soldar y reforzar las estructuras metálicas dañadas para evitar nuevos incidentes, el 18 de junio un delincuente volvió a ingresar al restaurante. Las cámaras de vigilancia registraron toda la escena del segundo atraco.

En esta segunda oportunidad, el asaltante se llevó el dinero restante de las ventas del día y un lote de paquetes de papas fritas que corresponden a la nueva colaboración comercial que el influencer colombiano acababa de lanzar al mercado nacional.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de la Policía Nacional, las características del asalto sugieren la participación de personas con pleno conocimiento de los movimientos internos. Existe una sospecha directa sobre la filtración de información confidencial desde el negocio.

"Da tristeza, da rabia (...) pero también nos recuerda que nadie nos puede robar las ganas de salir adelante. A mis viejos les enseñé a levantar la cabeza una vez más, porque si algo los ha caracterizado siempre es que jamás se rinden", declaró.

Para finalizar, el restaurante de los padres del influencer 'El Mindo' implementará nuevas medidas tecnológicas de protección privada tras los dos robos continuos. Los afectados esperan que las investigaciones de la Policía Nacional permitan capturar rápidamente a los responsables del millonario hurto.